Vì sao TP.HCM đề xuất rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19 AstraZeneca?

Người dân "vùng xanh" đi chợ bảo đảm đã tiêm 1 mũi vắc-xin Tại buổi họp báo nêu trên, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM, cho biết theo kế hoạch, 51.206 hộ "vùng xanh" thuộc 452 tổ dân phố trên địa bàn 10 phường của quận 7 sẽ bắt đầu luân phiên đi chợ. Mỗi gia đình sẽ được phát 1 phiếu đi chợ mỗi tuần 1 lần. Người đi chợ bảo đảm đã tiêm vắc-xin ít nhất 1 mũi, thực hiện 5K và đi trong địa bàn phường. Phiếu quy định có thời gian để bảo đảm giãn cách, tránh tụ tập đông người. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM, thông tin tại buổi họp báo Về ngày đầu tiên shipper được giao hàng liên quận, ông Phương cho biết số lượng đăng ký tăng rất nhiều. Hiện nay, hơn 30.000 shipper đã tiêm mũi 1, đủ thời gian tham gia hoạt động theo đúng quy định. Số này sẽ được phép đăng ký. Theo thống kê, tổng số shipper đăng ký hoạt động với 33 doanh nghiệp trên địa khoảng 160.000 người, cao hơn nhiều so vớ dự kiến. Ông Phương đánh giá hoạt động của shipper trong ngày 16-9 gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do di chuyển liên quận mất nhiều thời gian; việc tìm kiếm lộ trình qua ứng dụng không còn chính xác do có các chốt, rào chắn. Theo ông Phương, ngoài điểm trung chuyển hàng hóa chợ đầu mối Bình Điền đã hoạt động trở lại từ 7-9, dự kiến điểm trung chuyển hàng hóa chợ đầu mối Thủ Đức hoạt động lại từ 0 giờ ngày 17-9 và chợ đầu mối Hóc Môn từ 0 giờ ngày 19-9. Về tốc độ giao hàng của hệ thống phân phối, theo ông Phương, Citimart, Vinmart, Co.op Mart đều giao trong ngày; Bách Hóa Xanh, Mega là 48 giờ; EON từ 48 - 72 giờ. Riêng Co.op Mart, giai đoạn cao điểm đơn vị này giao hàng trong 48 giờ, nhưng hiện rút xuống còn 6 giờ. Cũng tại buổi họp báo, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết TP đã triển khai 10 ngày học tập trực tuyến. Ngành giáo dục thống kê có trên 75.000 trường hợp học sinh gặp trở ngại về thiết bị, đường truyền, điều kiện kết nối giữa gia đình và nhà trường. Sau 1 tuần khắc phục, đến nay vẫn còn 40.000 trường hợp khó khăn trong học tập. Về vấn đề 100.000 học sinh tại TP HCM về quê tránh dịch, học trực tuyến nhưng không hiệu quả, ông Dũng nói học sinh thuộc trường hợp này có thể liên hệ với đơn vị sở tại để được học trực tiếp, hoặc online với trường học tại TP HCM. Tùy tình hình dịch bệnh của TP HCM và các tỉnh, khi điều kiện cho phép, ngành giáo dục TP sẵn sàng tiếp nhận các học sinh này.