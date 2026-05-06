Vì sao người dân vẫn gặp bất tiện khi di chuyển trên cao tốc ?

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nhiều trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, hiện chậm tiến độ, chưa hoàn thiện các hạng mục dịch vụ công thiết yếu.

Thực tế, nhiều trạm dừng nghỉ mới chỉ đưa vào vận hành tạm các hạng mục dịch vụ công thiết yếu, trong khi một số trạm chưa hoàn thành để kịp phục vụ khi tuyến cao tốc thông xe. Đáng chú ý, phần lớn các trạm vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục quan trọng như trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc điện, cũng như hệ thống hạ tầng giao thông kết nối gồm đường ra vào, biển báo, vạch sơn, chiếu sáng và các công trình phụ trợ khác.

Cơ quan quản lý cho biết có thời điểm các dự án không tổ chức thi công đại trà, thậm chí thi công cầm chừng, khiến tiến độ bị kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do phía nhà đầu tư chưa quyết liệt triển khai, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa kịp thời xử lý các vướng mắc giữa nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 3/2026, biến động giá nhiên liệu và vật liệu do ảnh hưởng quốc tế cũng tác động đến tiến độ một số dự án.

Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng, đồng thời tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị cũng phải hoàn thiện sớm hệ thống đường ra vào, tổ chức giao thông, biển báo và các công trình dịch vụ thiết yếu để đưa vào khai thác tạm trong tháng 5/2026, bảo đảm an toàn giao thông trước khi phục vụ người dân.

Ngoài ra, cơ quan quản lý yêu cầu rà soát, hoàn thiện hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện trong thời gian tới, trong đó có xe điện chở khách, xe tải và container. Trường hợp vi phạm tiến độ và nghĩa vụ theo hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm và có thể bị xem xét xử lý theo quy định.

Việc các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện đồng bộ khi cao tốc đã đưa vào khai thác được đánh giá là ảnh hưởng đến khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện lưu thông, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện dự kiến tăng cao vào dịp cao điểm hè năm 2026. Đồng thời, đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.