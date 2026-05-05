Bất ngờ lời khai của người phụ nữ để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy

CSGT Hà Nội vừa xác minh, làm rõ vụ việc tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi ô tô đang di chuyển, hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, sáng 5/5/2026, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe ô tô mang biển kiểm soát 30B-300.xx khi đang lưu thông thì tài xế vẫn để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng. Sự việc được xác định xảy ra tại khu vực đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nắm tình hình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an phường Tùng Thiện xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là chị N.T.P., sinh năm 1985, trú tại xã Suối Hai.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ thừa nhận việc để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng do cháu quấy khóc, đồng thời nhận thức rõ đây là hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Làm việc với cơ quan công an, chị P. thừa nhận vào khoảng 16h30 ngày 4/5/2026, khi đang điều khiển xe trên Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng, ngay vị trí trước vô lăng.

Cơ quan chức năng xác định hành vi để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang di chuyển là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mất kiểm soát phương tiện, gây tai nạn bất cứ lúc nào. Người vi phạm cũng đã nhận thức rõ sai phạm và cam kết không tái diễn.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, do quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nên trường hợp trên chưa bị xử phạt, chỉ dừng ở mức nhắc nhở, tuyên truyền.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng, cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng ghế chuyên dụng và dây đai an toàn để bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt với trẻ em.