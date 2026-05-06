Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Theo Cơ quan Cảnh sát, vào khoảng 7h30 sáng nay (6/5, theo giờ địa phương), một chiếc xe buýt chở học sinh trung học từ trường trung học Kitakoshi, thuộc tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi va vào dải phân cách và sau đó đâm vào rào chắn bảo vệ trên đường cao tốc Ban-etsu thuộc thành phố Koriyama, tỉnh Fukushima, khiến 1 nam sinh bị văng ra khỏi xe và tử vong, hơn 20 người khác bị thương phải nhập viện, trong đó một số trường hợp được xác nhận trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn cũng khiến hai chiếc xe khác tông thẳng vào đuôi của chiếc xe buýt khi đang di chuyển cùng chiều.

Hiện trường chiếc xe buýt chở học sinh bị tai nạn. Ảnh: NHK

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là một khúc cua nhẹ với hai làn xe mỗi chiều, nằm giữa nút giao Bandai - Atami ở thành phố Koriyama, tỉnh Fukushima và nút giao Inawashiro - Bandai Kogen ở thị trấn Inawashiro, tỉnh Fukushima. Sau vụ tai nạn, đoạn đường này đã bị phong tỏa cả hai chiều để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Theo thông tin từ trường trung học Kitakoshi, chiếc xe buýt gặp nạn đã rời khỏi trường vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày để tham gia các hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và đang hướng về tỉnh Fukushima.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát đang tiến hành công tác điều tra chi tiết các tình tiết và nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, bao gồm số lượng học sinh trên xe buýt, mức độ thương tích của người bị nạn, cũng như kiểm tra xem xét việc thắt dây an toàn của những người ngồi trên xe..., khi vụ va chạm xảy ra.