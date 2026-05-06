Iran tuyên bố ‘không đầu hàng’, Tổng thống Mỹ bị chỉ trích vì nói chiến tranh đã kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Getty Images)

Trong bài đăng trên X, Tổng thống Pezeshkian cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Iraq và trong cuộc điện đàm, ông đã kêu gọi Mỹ loại bỏ các mối đe dọa quân sự khỏi Trung Đông.

“Chúng tôi, những người Hồi giáo, đã quy phục Đấng Toàn Năng. Ngoài ra, không ai khác có thể khiến chúng tôi phải quy phục”, ông Pezeshkian viết. “Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq, chúng tôi đã kêu gọi Mỹ loại bỏ các mối đe dọa quân sự khỏi khu vực của chúng ta. Những người Hồi giáo dòng Shia không thể bị ép buộc bằng vũ lực”.

Cùng ngày, trong một tuyên bố trên INSA, Iran đã khoe khoang “sự thất bại của Mỹ trong việc đạt được mục tiêu của Dự án Tự do”, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng dự án này.

Tuyên bố của INSA cho biết, ông Trump đã hủy bỏ chiến dịch “sau những lập trường kiên quyết và cảnh báo từ Iran”.

Tuy nhiên trong thông báo trước đó về việc tạm dừng Dự án Tự do, Tổng thống Trump đã viện dẫn tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran. Ông cho biết, việc tạm dừng hộ tống nhằm mục đích cho các nhà đàm phán thêm thời gian để xem liệu một “thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng” có thể được hoàn tất hay không.

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích Tổng thống Trump

Ngày 5/5, nghị sĩ Mỹ Raja Krishnamoorthi đã cáo buộc Tổng thống Trump "nói sai sự thật" khi thông báo với Quốc hội rằng chiến tranh với Iran đã kết thúc, "ngay cả khi binh lính Mỹ vẫn đang giao tranh với lực lượng Iran và thực thi lệnh phong tỏa".

"Người dân Mỹ không muốn chiến tranh với Iran, và cách ông Trump mô tả cuộc chiến là hoàn toàn không đúng sự thật", nghị sĩ Krishnamoorthi viết trong một bức thư gửi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard mà ông đăng tải trên X.

Tuần trước đánh dấu 60 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran. Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, tổng thống Mỹ có nghĩa vụ pháp lý phải ngừng các hoạt động quân sự hoặc nhận được sự chấp thuận của Quốc hội để tiếp tục sau thời hạn 60 ngày.

Theo nghị sĩ Krishnamoorthi, "thỏa thuận ngừng bắn cơ bản vẫn còn gây tranh cãi và không ổn định".

Ông yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard cung cấp các báo cáo mật, đồng thời cho rằng Quốc hội Mỹ phải nhận được "đánh giá tình báo toàn diện" về cuộc chiến.

"Người dân Mỹ và Quốc hội cần sự rõ ràng về việc liệu chính sách hiện tại có tạo ra sự ổn định, hay liệu những quyết định thất thường của Tổng thống Trump trong khu vực sẽ dẫn đến nhiều bất ổn hơn cho người dân Mỹ trong nước", ông Raja Krishnamoorthi viết.

Ông Trump vẫn khẳng định rằng cuộc chiến chống Iran đã kết thúc nhờ thỏa thuận ngừng bắn, bất chấp lệnh phong tỏa hải quân và các cuộc đụng độ đang diễn ra ở eo biển Hormuz.