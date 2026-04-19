Ấn Độ triệu Đại sứ Iran sau vụ 2 tàu chở dầu bị tấn công

Đại sứ Iran tại New Delhi, ông Mohammad Fathali

Một trong 2 tàu bị tấn công được xác định là tàu Sanmar Herald, một nguồn tin Chính phủ Ấn Độ nói với hãng Reuters. Thủy thủ đoàn và tàu đều an toàn, nguồn tin cho biết.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, một quan chức cấp cao của Bộ đã đề nghị Đại sứ Fathali truyền đạt quan điểm của Ấn Độ tới chính quyền Iran và sớm nối lại quá trình tạo điều kiện cho các tàu hướng đến Ấn Độ đi qua eo biển. Đại sứ Fathali cho biết ông sẽ chuyển những quan điểm này tới chính quyền Iran.

Quân đội Iran tiếp tục siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, tấn công một số tàu thương mại hôm 18-4 khi tuyên bố tuyến đường thủy này đang bị Iran “kiểm soát chặt chẽ”.

Các công ty vận tải biển đang trong tình trạng hỗn loạn, một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã “mở cửa hoàn toàn” cho giao thông thương mại.