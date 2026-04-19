Tướng Qaani - chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran có động thái bất ngờ giữa chiến sự với Mỹ, Israel

Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran, tướng Esmail Qaani. Ảnh Getty

Điều đặc biệt là tướng Qaani vốn hiếm khi công bố các chuyến công du nước ngoài, bao gồm Iraq. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Iran đang có chiến tranh với Mỹ, Israel.

Theo truyền thông Iran, ông Qaani đã tới Baghdad hôm thứ Bảy để gặp gỡ các lãnh đạo chính trị và đại diện các lực lượng vũ trang, đồng thời thảo luận về cuộc chiến Trung Đông và tác động của nó đối với Iraq.

Tình trạng bế tắc chính trị liên quan đến việc đề cử thủ tướng tiếp theo của Iraq cũng nằm trong chương trình nghị sự, quan chức này cho biết, đồng thời nhấn mạnh đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên được ghi nhận của ông Qaani kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran bắt đầu từ ngày 8/4.

Trong nhiều năm, Iraq luôn phải cân bằng giữa ảnh hưởng cạnh tranh từ hai đồng minh là láng giềng Iran và Mỹ, trong bối cảnh các lãnh đạo Iraq nỗ lực duy trì thế cân bằng mong manh giữa hai đối thủ này.

Iraq đã bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông thông qua các cuộc không kích nhằm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn, trong khi các nhóm này cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ, chủ yếu tại Iraq nhưng cũng lan rộng ra toàn khu vực.

Quan chức Iraq cho biết ông Qaani đang tiến hành “các cuộc gặp với lãnh đạo chính trị Iraq và một số chỉ huy các nhóm vũ trang”, đồng thời nói thêm rằng mục tiêu của chuyến thăm là “giải quyết việc hạ nhiệt căng thẳng khu vực và tác động của nó đối với Iraq”.

Ông Qaani muốn “tìm cách điều phối lập trường giữa các đồng minh của Tehran tại Iraq và đảm bảo tình hình an ninh không xấu đi trong giai đoạn nhạy cảm này” ở Iraq và khu vực, quan chức này nói thêm.

Một nguồn tin từ một phe phái quyền lực được Tehran hậu thuẫn và hai nguồn tin khác thân cận với Coordination Framework – liên minh cầm quyền của các nhóm Shiite có mức độ gắn kết khác nhau với Iran – đã xác nhận chuyến thăm này.

Tất cả các nguồn tin đều yêu cầu giấu tên.

Chuyến thăm cũng là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm “hỗ trợ tiến trình đạt được sự đồng thuận giữa các phe phái Iraq và thu hẹp bất đồng, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi kéo dài về chính phủ”, quan chức cấp cao Iraq cho biết.

Các lãnh đạo Iraq đã rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kể từ tháng 1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt hỗ trợ nếu Nouri al-Maliki – cựu thủ tướng có quan hệ gần gũi với Iran – trở lại nắm quyền.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt mọi hỗ trợ dành cho Iraq nếu ông Maliki quay lại làm thủ tướng.