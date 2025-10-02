Giông lốc bất ngờ càn quét nhà dân ở Tây Ninh

Ngày 2/10, UBND xã An Lục Long (tỉnh Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa dông kèm theo lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Theo báo cáo, vào khoảng 14h15 ngày 1/10, mưa lớn kèm lốc xoáy xuất hiện bất ngờ khiến 14 căn nhà của người dân trong xã bị tốc mái tôn, mái ngói. Trong đó, có 2 trường hợp phức tạp, chưa thể lợp lại ngay. May mắn, sự việc không gây thiệt hại về người. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 52,8 triệu đồng.

Mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Tây Ninh tốc mái, hư hỏng. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND xã An Lục Long đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng và vật tư tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa dông kèm lốc xoáy. Ảnh: CTV

Nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng do mưa dông kèm lốc xoáy.

Chính quyền xã cũng tổ chức lực lượng giúp người dân tháo dỡ các hạng mục công trình bị hư hỏng và dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: CTV

Chính quyền xã cũng tổ chức lực lượng giúp người dân tháo dỡ các hạng mục công trình bị hư hỏng, dựng lại mái che tạm thời để bảo đảm chỗ ở, đồng thời tuyên truyền người dân tăng cường gia cố, chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế rủi ro trong mùa mưa bão.

Xã An Lục Long Tỉnh Tây Ninh mới hiện nay được hình thành từ 3 xã Dương Xuân Hội, Long Trì và An Lục Long thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũ. Xã An Lục Long hiện nay là xã cực nam của tỉnh Tây Ninh mới.