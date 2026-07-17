Vì sao Huế quy định lễ tang không quá 72 giờ?

TP Huế vừa ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn, trong đó lễ tang tổ chức tối đa không quá 72 giờ kể từ khi người mất đến thời điểm đưa tang, trừ trường hợp đặc biệt do chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Ngày 14/7, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch TP Huế, giải thích trong đời sống văn hóa người Huế, tang lễ được xem là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của mỗi gia đình. Nhiều nơi vẫn giữ quan niệm phải tổ chức chu toàn, kéo dài nhiều ngày để con cháu, họ hàng gần xa có đủ thời gian về chịu tang. Không ít đám tang diễn ra 4-5 ngày, thậm chí lâu hơn nếu chờ người thân từ xa trở về, gây tốn kém cho gia đình, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư.

Quy định tổ chức lễ tang trong ba ngày được xem là giải pháp dung hòa giữa việc bảo đảm các nghi lễ truyền thống và yêu cầu xây dựng đời sống văn minh. Ba ngày đủ để người thân, họ hàng, bạn bè đến chia buồn, thực hiện các nghi thức theo phong tục, đồng thời hạn chế những khoản chi không cần thiết và giảm ảnh hưởng đến khu dân cư.

Một gia đình Huế đưa thi hài người quá cố đi chôn cất. Ảnh: Võ Thạnh

Theo ông Giang, quy định không nhằm làm thay đổi những giá trị truyền thống hay giảm đi sự trang nghiêm trong việc tiễn đưa người đã khuất. Mục tiêu lớn nhất là hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay, đồng thời từng bước loại bỏ những hủ tục, tập quán không còn phù hợp.

Trong điều kiện giao thông thuận lợi như hiện nay, việc di chuyển giữa các địa phương hoặc từ nước ngoài về Việt Nam cũng nhanh hơn nhiều so với trước đây. "Vì vậy, nhu cầu kéo dài lễ tang nhiều ngày như hàng chục năm trước không còn phù hợp", ông Giang nói.

TP Huế không phải lần đầu tiên thực hiện các quy định nhằm thay đổi tập quán trong tang lễ. Nhiều năm trước, địa phương đã chủ trương không rải vàng mã trên đường đưa tang. Ban đầu quy định gặp không ít băn khoăn vì liên quan đến một tập tục lâu đời. Tuy nhiên, nhờ sự tuyên truyền của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của người dân, việc rải vàng mã đã giảm rõ rệt.

"Quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ cũng cần được nhìn nhận theo tinh thần ấy. Điều quan trọng không nằm ở việc tang lễ kéo dài bao nhiêu ngày hay tổ chức lớn đến đâu, mà ở lòng thành kính, sự hiếu nghĩa và cách con cháu tưởng nhớ người đã khuất", ông Giang chia sẻ.

Trả lời câu hỏi liệu có phạt người vi phạm, ông Giang cho biết trước mắt thành phố giao các xã phường vận động người dân thực hiện, chưa xem xét xử phạt.

Ngoài quy định thời gian tổ chức lễ tang, nhằm giảm thiểu tình trạng người dân địa táng, xây dựng lăng mộ tốn kém, chính quyền TP Huế khuyến khích người dân hỏa táng. Theo chính sách mới ban hành, từ nay đến năm 2030, chính quyền TP Huế sẽ hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng theo giá của cơ sở dịch vụ hỏa táng đưa ra.

Với chính sách mới này, lãnh đạo TP Huế kỳ vọng hạn chế được tình trạng người dân địa táng, xây lăng mộ quy mô, tiết kiệm quỹ đất và hướng đến bảo vệ môi trường. Nhiều năm qua, địa phương đã quy hoạch nghĩa trang nhân dân tập trung, hạn chế tình trạng địa táng tự phát.