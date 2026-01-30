Cục CSGT phản hồi thông tin 'tăng mạnh mức phạt nồng độ cồn trong năm 2026'

Ngày 30/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng mức phạt vi phạm nồng độ cồn được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026; đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cho hay, một số trang mạng đăng tải nội dung liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, cho rằng các quy định này sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

Cũng theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mức phạt nồng độ cồn đối với các phương tiện giao thông, từ xe máy, ô tô đến xe đạp, sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng đã thông tin.

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn như sau: