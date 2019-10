Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thừa nhận thiếu sót khi xác minh lý lịch của nữ trưởng phòng?

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Chi bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thiếu sót khi không xác minh lý lịch nữ trưởng phòng tráo thân phận chị gái tại nơi cư trú mà xác minh theo tính chất bắc cầu.

Sáng 9-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận có thiếu sót trong quá trình xác minh lý lịch để kết nạp Đảng đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1975, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo), Trưởng Phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo. Ảnh facebook

Theo vị lãnh đạo này, trong hồ sơ Đảng, bà Sa (tên thật là Thảo) khai gia đình có 11 anh chị em và không khai tên của bà. Bà này cũng khai, trong 11 anh chị em có chị gái Trần Thị Ng. A. là Đảng viên công tác tại một trường mầm non trên địa bàn phường 4 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Do đó, quá trình xác minh lý lịch, chi bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xác minh qua chi bộ của bà Ng. A. Sau đó, chi bộ trường mầm non này và Đảng ủy phường 4 xác nhận, chị Ng. A là Đảng viên. "Đúng ra, chi bộ Phòng Quản trị phải xác minh thêm lý lịch của bà Thảo tại nơi bố mẹ bà sinh sống nhưng không thực hiện nên đã dẫn đến sai sót. Hiện nay, cơ quan chức năng đang làm rõ những cá nhân liên quan đã để ra sai sót và xử lý nghiêm theo quy định" – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Về vấn đề chị của nữ trưởng phòng này là bà Trần Thị Ngọc Ái Sa tường trình, cho rằng tên thật của nữ Trưởng Phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk là Thêm chứ không phải tên Thảo, vị lãnh đạo này giải thích: Khi làm việc với tổ chức, bà Thảo thừa nhận hồi nhỏ tên thật của mình là Thêm. Tuy nhiên, tên này không đẹp nên khi lớn lên bà lấy tên là Thảo. "Đây cũng là một thiếu sót của Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khi ra thông báo nhưng không nói rõ. Không có chuyện cơ quan chức năng tạo ra một người tên Thảo như một số thông tin đăng tải" – vị lãnh đạo này nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 8-2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận đơn nặc danh tố cáo bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973), chức vụ Trưởng phòng Quản Trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975). Bà Thảo chưa học hết cấp 3 nhưng lấy bằng cấp 3 của người chị ruột là bà Sa (hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng) để học trung cấp, liên thông lên đại học và đã học cao học. Đồng thời, bà Thảo kê khai lý lịch cán bộ công chức không trung thực (gia đình có 12 anh chị em nhưng trong sơ yếu lý lịch tự thuật chỉ khai 4 anh chị em). Sau khi có đơn, bà Thảo đã thừa nhận đơn tố cáo đúng, xin được cho thôi việc và chịu mọi hình thức kỷ luật.