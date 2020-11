Va chạm với xe container, 1 chiến sĩ công an tử vong

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 09:13 AM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 chiến sĩ công an tử vong thương tâm.

Vào khoảng 22h đêm 5/11, trên QL 2C, đoạn qua dốc bà Xích, thôn Tuân Lộ, Sơn Dương, Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một chiến sĩ công an tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, anh M.V.C. (SN 1996, trú tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang) điều khiển xe máy mang BKS 243.95 đã va chạm với xe container BKS. 77C-063.83 kéo theo rơ mooc 77 R-004.51 do tài xế Đặng Thanh Sang (SN 1982, trú tại Mỹ Hoà, Phú Mỹ, Bình Định) điều khiển chạy hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang.

Sau khi ngã xuống đường, anh C. bị bánh xe container cán qua, tử vong tại chỗ.

Được biết, anh C. hiện đang là chiến sĩ công an đang công tác tại Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Dương đã tiếp cận hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: http://danviet.vn/va-cham-voi-xe-container-1-chien-si-cong-an-tu-vong-50202026119142519.htmNguồn: http://danviet.vn/va-cham-voi-xe-container-1-chien-si-cong-an-tu-vong-50202026119142519.htm