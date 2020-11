Vợ trẻ khóc nghẹn bên bộ quân phục đại úy của chồng tử vong vì TNGT

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 15:00 PM (GMT+7)

Dù ngày đại úy trẻ tử vong vì TNGT cũng đã trôi qua 4 tháng nhưng mỗi lần nhìn bộ quân phục treo trên bàn thờ, vợ anh lại bật khóc nức nở.

Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Bình Định thắp nhang cho những nạn nhân đã mất vì TNGT

Đại úy công an gặp tai nạn tử vong trên đường đi làm về

Trưa muộn, trên con đường dẫn vào thôn Khánh Phước (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định), nắng trải vàng trên những thửa ruộng sau lũ. Ngôi nhà của đại úy Cao Xuân Phương, cán bộ Đội Xây dựng phong trào Công an huyện Phù Cát trở nên vắng vẻ sau sự ra đi của anh. Dù nằm sát bên tuyến QL1 nhưng không khí ở đây lại nhuốm một màu buồn.

Trong căn nhà nhỏ, bàn thờ anh được đặt trang trọng chính giữa, khói hương nghi ngút, bên cạnh là bộ quân phục được treo ngay ngắn. Thấy chúng tôi đến cùng với sự có mặt của Công an tỉnh Bình Định, Công an huyện Phù Cát, những người từng là cấp trên, là đồng đội của anh, chị Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1987, vợ anh Phương) bật khóc nức nở như nhìn thấy đâu đó hình bóng anh ngày nào qua những bộ quân phục công an nhân dân. Anh cũng từng như thế, cũng trở về bên gia đình sau một ngày công tác.

Chị Thảo cho hay, anh Phương từng tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục được đi học Trung cấp an ninh rồi về nhận công tác tại Công an huyện Phù Cát khoảng 14 năm nay. Anh tính tình hiền lành, ít nói. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của duyên số, hai anh chị gặp nhau rồi đem lòng yêu thương và quyết định tiến tới hôn nhân. Hạnh phúc vỡ òa khi anh chị hạ sinh đứa con đầu lòng.

Chị Thảo nghẹn ngào bên quân phục người chồng trẻ vừa mất

Để cậu con trai không phải vất vả như bố mẹ, anh chị quyết định vay mượn tiền xây một ngôi nhà mới khang trang hơn bởi lâu nay vẫn sống nhờ gia đình bố mẹ. Niềm vui nhân đôi khi chị Thảo sinh đứa thứ hai. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi đứa thứ hai mới tròn 1 tuổi, anh mất vì TNGT trên đường đi làm về.

Anh Phương mất đi, mọi gánh nặng gia đình đè lên vai người vợ trẻ. Số tiền còn nợ khi vay mượn để làm nhà vẫn còn đó. Mọi chi tiêu trong gia đình và lo cho hai đứa con bước vào tuổi ăn học trông chờ hoàn toàn vào số tiền lương ít ỏi làm ở trung tâm y tế, chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng khiến chị Thảo kiệt quệ.

Tạm biệt chúng tôi, mắt chị Thảo buồn rười rượi, thoáng chốc chị lại sờ lên bộ quân phục, mân mê từng đường chỉ, từng ngôi sao trên vai áo. Đứa con nhỏ 4 tuổi của anh chị chưa cảm nhận hết được nỗi đau mất mát, vẫn ngây thơ vui đùa khi thấy những người lạ khiến chúng tôi xót xa.

Vợ chồng nghèo chết điếng khi con đầu lòng tử vong vì tai nạn giao thông

Đoàn chúng tôi ngược về phía Tây xa xôi của tỉnh Bình Định. Xã An Trung, huyện An Lão với những ngôi nhà lẩn khuất trên vách núi. Phải mất gần một tiếng đồng hồ từ trung tâm huyện, băng qua những con đường ngoằn nghèo, đôi lúc ngược dốc thẳng đứng, chúng tôi mới đến được ngôi nhà của anh Đinh Văn Đông (SN 1974, thôn 5, xã An Trung).

Đại tá Nam thăm hỏi gia đình nạn nhân bị mất do TNGT huyện Hoài Ân

Vợ chồng anh Đông đứng tựa cửa đón những người lạ lần đầu gặp với đôi mắt buồn rười rượi, gương mặt khắc khổ của người đã trải qua không biết bao nhiêu trầm luân của cuộc sống lại vừa chịu nỗi mất mát quá lớn. Đứa con duy nhất của vợ chồng anh Đồng tử vong vì TNGT cách đây một tháng.

“Năm 28 tuổi, vợ chồng tôi mới sinh được cháu, đến nay cháu được 18 tuổi. Do điều kiện khó khăn nên gia đình không thể sinh thêm. Nay cháu mất rồi, gia đình buồn lắm”, anh Đông khóc.

Câu chuyện với anh Đông bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào của đôi vợ chồng miền núi nói tiếng Kinh chưa sõi. Chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má là thể hiện rõ nhất sự mất mát của gia đình anh lúc này.

Lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết, gia đình anh Đông thuộc diện khó khăn, cuộc sống trông cả vào mấy thửa ruộng. Không chỉ riêng gia đình anh, nhiều hoàn cảnh ở miền núi này cũng rất đáng thương.

Đó chỉ là hai trong hàng chục trường hợp không may trở thành nạn nhân TNGT ở Bình Định. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc nhưng cùng chung lại ở nỗi đau mất người thân. Người ra đi, gánh nặng đè lên vai người ở lại.

Với mục đích cùng nhau chung tay xoa dịu nỗi đau TNGT, ngày 20/11, đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Định do Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh, chi nhánh Bình Định đến thăm hỏi, động viên và trao 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân bị tử vong, thương vong vì TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân và TX Hoài Nhơn. Đây là số tiền từ quỹ của Ban ATGT tỉnh Bình Định và Công ty CP tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ.

Đại tá Nguyễn Đức Nam chia sẻ: "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" năm nay, chúng tôi cố gắng bù đắp cho những mất mát của người ở lại. Chăm sóc cho con cái những người không may nằm xuống vì TNGT như một phần an ủi, sẻ chia. Những số tiền hỗ trợ của chúng tôi không lớn, nhưng hy vọng sẽ là niềm cổ vũ để mỗi hoàn cảnh như thế vươn lên trong cuộc sống.

Tôi cũng mong muốn mỗi gia đình và xã hội sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về ATGT, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông để tránh những rủi ro khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho bản thân và cộng đồng, càng ngày càng giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do TNGT. Đồng thời kêu gọi nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong việc chung tay chia sẻ nỗi đau TNGT".

