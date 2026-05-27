Uống vài cốc bia giải nhiệt, tài xế xe máy nhận trát phạt 9 triệu đồng

Ngày 27/5, Hà Nội tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C. Thời tiết oi bức khiến nhiều người tìm đến bia lạnh để giải nhiệt sau giờ làm. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia rồi lái xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trưa cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực phố Trịnh Đình Cửu - cầu Định Công.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại chốt kiểm tra, chỉ trong khoảng 30 phút làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có trường hợp vi phạm ở mức kịch khung.

Khoảng 13h15, tổ công tác phát hiện anh K.V.B. lái xe máy không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiẻm đi từ đường Hà Kế Tần hướng ra phố Trịnh Đình Cửu có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,586mg/lít khí thở, thuộc mức cao nhất theo quy định hiện hành.

Làm việc với CSGT, anh B. cho biết do thời tiết nắng nóng kéo dài nên sau giờ làm đã cùng một số người bạn đi uống bia để giải nhiệt. “Tôi chỉ uống khoảng 2-3 cốc bia rồi lái xe về nhà”, anh B. trình bày.

Với lỗi vi phạm trên, nam tài xế bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh N. có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia vẫn lái xe máy chở theo vợ phía sau.

Qua kiểm tra, anh N. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1, dưới 0,25mg/lít khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, người phụ nữ ngồi phía sau cho biết hai vợ chồng vừa từ nhà ra ngoài giải quyết công việc cá nhân. Theo chị, chồng đã uống bia vào buổi trưa nhưng không nói trước.

“Nếu biết anh ấy uống bia thì tôi đã không để anh ấy lái xe”, người phụ nữ nói.

Ngoài ô tô và xe máy, lực lượng CSGT cũng kiểm tra nồng độ cồn với người lái xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp.

Đại diện tổ công tác cho biết phần lớn người vi phạm đều lấy lý do nhà gần hoặc uống bia để giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Theo vị đại diện này, thời tiết oi bức khiến nhiều người có tâm lý chủ quan sau khi sử dụng rượu bia. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, nhiều khung giờ khác nhau. Bên cạnh việc duy trì chốt cố định, lực lượng chức năng cũng áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.