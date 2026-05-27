Nhiều ôtô nổ lốp trên cao tốc Bắc Nam

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông, ba ngày nay tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong ghi nhận hơn 20 ôtô bị nổ lốp, hỏng động cơ, trong đó một số vụ xảy ra trên đoạn qua Gia Lai. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 25/5 cũng có một ôtô nổ lốp.

Thường xuyên chạy xe tải chở hàng trên cao tốc Bắc Nam, tài xế Lê Tiến Anh cho biết những ngày này mặt đường nóng rẫy, nhiệt độ lốp thường báo lên tới 52 độ C. "Tôi muốn dừng xe để lốp hạ nhiệt nhưng không có nhiều trạm dừng nghỉ, buộc phải chạy trong tình trạng nơm nớp lo nổ lốp", anh nói.

Trước đây để làm mát lốp, trên xe tải thường lắp thêm téc nước để tưới trực tiếp vào lốp. Tuy nhiên, theo anh Tiến Anh, phương án này hiện bị coi là tự ý cải tạo xe, vi phạm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, mức phạt dao động từ 2 đến 3 triệu đồng.

Từ ngày 22 đến 27/5, miền Bắc và Trung trải qua đợt nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Nhiệt độ khí tượng duy trì 37-39 độ, cục bộ trên 40 độ C. Thực tế nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn 2-4 độ tùy địa hình.

Một trường hợp nổ lốp trên cao tốc. Ảnh: La Quyên

Cục Cảnh sát giao thông phân tích nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao. Khi xe chạy tốc độ lớn trong thời gian dài, ma sát mạnh làm áp suất trong lốp giãn nở nhanh, tăng nguy cơ nổ lốp và mất lái. Để bảo đảm an toàn, Cục khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Cụ thể, khi chạy trên cao tốc, tài xế cần kiểm tra lốp xe trước khi xuất phát, đánh giá độ mòn, áp suất lốp, các dấu hiệu nứt, phồng hoặc quá hạn sử dụng. Tài xế không chạy quá tốc độ trong thời tiết nắng nóng, không chở quá tải; đồng thời nghỉ ngơi kiểm tra xe khi đi đường dài, khi thấy xe rung lắc bất thường cần nhanh chóng đưa vào vị trí an toàn để kiểm tra.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Trường hợp phương tiện lưu thông không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật sẽ bị xử lý.

Cùng với đó, Cục cũng đang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc phủ trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đặc biệt đoạn qua miền Trung.