Lý do cựu Tổng thống Joe Biden kiện Chính phủ Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo tờ Daily Intelligencer, hồ sơ bao gồm khoảng 70 giờ ghi âm và bản ghi các cuộc trò chuyện giữa ông Biden và Mark Zwonitzer, người chắp bút cho cuốn hồi ký năm 2017 của ông. Các cuộc trao đổi diễn ra khi ông Zwonitzer viết cuốn sách.

Những tài liệu này được công tố viên đặc biệt Robert Hur thu thập trong quá trình điều tra việc ông Biden có lưu giữ trái phép tài liệu mật tại nhà riêng sau nhiệm kỳ Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama từ 2009-2017 hay không.

Trước đó, Tổ chức Heritage Foundation đã nộp đơn kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin, yêu cầu tiếp cận các tài liệu này. Phía ông Biden lập luận rằng việc công bố sẽ vi phạm quyền riêng tư.

Trong đơn kiện, các luật sư của ông Biden viết: “Mọi người dân Mỹ, kể cả Phó Tổng thống đương nhiệm hoặc cựu Phó Tổng thống, đều có quyền riêng tư trong các cuộc trò chuyện cá nhân trong chính ngôi nhà của mình".

Báo cáo cuối cùng của ông Hur công bố năm 2024 kết luận ông Biden “cố ý giữ lại và tiết lộ” tài liệu mật, bao gồm tài liệu liên quan chính sách quân sự ở Afghanistan, nhưng không đề xuất truy tố hình sự.

Ông Hur cũng đề cập đến việc trí nhớ của ông Biden “bị hạn chế đáng kể” trong các cuộc phỏng vấn năm 2017 với người viết thuê và các cuộc phỏng vấn sau đó với công tố viên.

Vấn đề sức khỏe và trí nhớ của ông Biden trở thành chủ đề tranh luận trong chiến dịch tranh cử 2024. Ông rút khỏi cuộc đua sau màn tranh luận trên truyền hình với ông Donald Trump, người sau đó đánh bại ứng viên Dân chủ Kamala Harris.

Vụ kiện hiện đang được tòa án liên bang xem xét. Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận công khai về vụ việc.

