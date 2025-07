Ứng dụng VNeID cập nhật địa chỉ cá nhân theo đơn vị hành chính mới

Cảnh báo của Bộ Công an Bộ Công an cảnh báo người dùng không nên chia sẻ ảnh chụp màn hình chứa thông tin cá nhân lên mạng xã hội để đảm bảo an toàn dữ liệu. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin theo địa giới hành chính mới trên app VNeID là do Bộ Công an thực hiện cho người dân. Tất cả số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu người dân cập nhật, gửi đường link lạ đều là các đối tượng lợi dụng việc sáp nhập tỉnh, thành để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân. Mọi thông tin thắc mắc, xin liên hệ CSKV tại nơi sinh sống.