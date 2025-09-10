Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây

Ngày 9/9, tuyến kênh dẫn nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch bắt đầu được vận hành, giúp cải thiện dòng chảy vốn ô nhiễm lâu năm.

Nước trong xanh hơn, mực nước dâng cao bất ngờ đã mang theo lượng lớn cá xuôi về hạ nguồn, khiến con sông như “thức giấc” sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ô nhiễm.

Trên nhiều đoạn sông, từ Hoàng Quốc Việt, Láng Hạ đến Khương Đình, người dân tò mò chăm chú nhìn sự đổi khác của dòng sông.

Nhiều người dân còn tranh thủ mang vợt, rổ nhựa để trải nghiệm bắt cá tại đây.

Sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây, dòng sông Tô Lịch đổi màu xanh, khác hẳn hình ảnh đen kịt, nặng mùi trước đây. Chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Thành (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) mang cần ra sông câu cá. Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, ông câu được 2 con cá quả dưới con sông nổi tiếng ô nhiễm.

Ông Thành vui vẻ khi vừa câu thêm được con cá rô phi nữa: “Lâu lắm rồi mới thấy sông Tô Lịch có nhiều cá thế này. Trước đây dòng sông chỉ bốc mùi, nay có nước từ Hồ Tây bổ cập, vừa sạch hơn lại có cá bơi lội, bà con ai cũng bất ngờ.”

Nhiều loại cá cùng tôm, ốc xuất hiện trên sông Tô Lịch.

Theo đại diện Ban Nông nghiệp, hiện nay mực nước hồ Tây đảm bảo để dẫn nước về sông Tô Lịch. Dự kiến trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho dòng sông.

Nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ được dẫn về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm. Nhờ vậy, sông Tô Lịch sẽ chính thức có dòng chảy, với mực nước duy trì 3,5m.

Cùng với bổ cập nước, nạo vét bùn, Hà Nội cũng triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để làm sống lại sông Tô Lịch như: xây đập dâng giữ nước, xây cống gom toàn bộ cống nước thải dọc hai bên sông, tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang bờ sông…

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Do không có nguồn nước bổ cập, những năm qua con sông trở thành nơi thoát nước thải và một phần của nước mưa vào mùa mưa. Hà Nội đã có nhiều kế hoạch khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng đều không hiệu quả.