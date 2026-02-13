Chiều làm việc cuối trong năm, người dân ùn ùn đổ về bến xe, cửa ngõ Thủ đô

Ngay từ đầu giờ chiều 13/2 (26 tháng Chạp), dòng phương tiện từ nhiều hướng dồn về các cửa ngõ Thủ đô để trở về quê nghỉ Tết, khiến loạt trục đường hướng tâm và vành đai rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Dọc trục đường Vành đai 3 kéo dài từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt có đoạn xảy ra tắc nghẽn cả trên cao và dưới thấp.

Các đoạn của Vành đai 3 như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm...hướng về cửa ngõ phía Nam luôn trong tình trạng quá tải.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau hướng về khu vực đường QL1A.

Tình trạng tắc nghẽn kéo dài khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Anh Nguyễn Tri Việt (quê Hưng Yên) chia sẻ: "Tôi di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán bên gia đình nhưng di chuyển hôm nay rất mệt mỏi. Một đoạn đường từ Cầu Giấy về Linh Đàm mà tôi di chuyển mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Hiện vẫn đang chôn chân tại khu vực đường Vành đai 3 qua Linh Đàm mà không biết khi nào mới về tới quê".

Theo anh Việt, áp lực giao thông trong chiều 13/2 tăng cao đột biến, rất đông người và phương tiện đổ ra đường khiến nhiều nơi xảy ra ùn tắc kéo dài.

Anh Lương Văn Phấn (quê Ninh Bình) chia sẻ: "Hôm nay tôi về quê với khoảng cách 70km, bình thường tôi di chuyển tốn hơn 1 giờ nhưng với tình hình giao thông hôm nay tôi dự đoán sẽ kéo dài gấp đôi thời gian và cũng có thể dài hơn nữa..."

Không chỉ ở trục đường vành đai, tại các trục đường hướng tâm như Giải Phóng - Ngọc Hồi, Nguyễn Văn Cừ... giao thông cũng không tích cực hơn. Tình trạng ùn tắc xảy ra ở nhiều khu vực nhất là các nút giao...

Tại các bến xe lớn của Thủ đô như Giáp Bát, Mỹ Đình, người dân ùn ùn đổ về khiến mật độ tăng cao đột biến.

Ngay từ đầu giờ chiều, tại các bến xe lớn, không khí đã trở nên nhộn nhịp khi dòng người tay xách nách mang đổ về tìm chuyến xe sớm nhất.

Theo ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, ngay từ khoảng 14h, các phương tiện xe khách hoạt động hết công suất.

Hành khách chủ yếu về các tỉnh phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,...thậm chí là các địa phương ở xa như Đà Nẵng, Đồng bằng sông Cửu Long..

Khu vực sảnh chờ và các quầy bán vé chật kín người chờ lên xe.

Nhiều người mang theo túi quà, vali cỡ lớn, lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài.

Hoàng Kim Ánh (sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) có mặt tại bến xe Giáp Bát từ đầu giờ chiều để về Thanh Hóa. Ánh cho biết vừa kết thúc ca làm thêm buổi sáng, cô tranh thủ về phòng trọ thu dọn hành lý rồi ra bến ngay. “Em sợ để muộn sẽ đông, khó mua vé. Về sớm được chút nào hay chút đó, còn kịp ăn bữa cơm tối với gia đình”, Ánh chia sẻ.

Phía bên ngoài các bến xe, áp lực giao thông tăng cao đột biến, người và phương tiện chở đủ các loại đồ đạc trở về quê đón Tết

Các phương tiện nhích từng mét để rời Thủ đô.

Các phương tiện tận dụng từng vị trí trên xe để chở theo nhiều vật dụng, hành lý về quê

Tại khu vực cửa ngõ của Thủ đô, càng về chiều tối áp lực giao thông tiếp tục tăng cao khiến nhiều nơi xảy ra ùn tắc...

Từ đường dẫn nối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho đến đường Ngọc Hồi - Quốc lộ 1A hướng về phía Nam mật độ phương tiện càng dày đặc, nhiều đoạn di chuyển chậm do lượng người rời thành phố tăng đột biến trong ngày làm việc cuối cùng.