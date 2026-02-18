Mỹ tấn công 3 tàu nghi chở ma túy, 11 người thiệt mạng

Giới chức quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu bị nghi buôn lậu ma túy, khiến 11 người thiệt mạng.

Theo báo The Guardian, đây là một trong những ngày đẫm máu nhất của chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Mỹ nhằm vào các đối tượng bị cáo buộc buôn lậu.

Hành động quân sự ngày 17-2 đã nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ lên 145 người kể từ tháng 9 năm ngoái, khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi lực lượng vũ trang Mỹ tấn công những đối tượng bị coi là "khủng bố ma túy" trên các tàu thuyền nhỏ.

Theo hãng tin AP, đã có 42 cuộc tấn công được ghi nhận trên các tuyến đường buôn ma túy khét tiếng như biển Caribe và khu vực Đông Thái Bình Dương.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) đã đăng video lên mạng xã hội, cho thấy các cuộc tấn công trong tuần này.

Giới chức khẳng định các tàu này chở tội phạm buôn ma túy, nhưng đoạn video dường như không cung cấp thông tin xác nhận tuyên bố đó.

Đoạn video về cuộc tấn công ngày 17-2 được SOUTHCOM đăng trên mạng xã hội. Ảnh: SOUTHCOM

Tuần trước, SOUTHCOM cũng tiến hành 2 cuộc tấn công tàu thuyền gây chết người, tương tự tuyên bố rằng những người thiệt mạng bị nghi ngờ buôn ma túy.

Nhiều ý kiến đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chiến dịch này.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng các cuộc tấn công như trên tương đương những vụ giết người ngoài vòng pháp luật, khi "những người bị đoạt mạng hoàn toàn không được hưởng bất kỳ thủ tục tố tụng nào".

Theo báo Washington Post, Lầu Năm Góc đã triển khai hơn một chục tàu chiến đến vùng biển gần Venezuela nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy và dầu mỏ trái phép.

Một số tàu trong số đó sau đó đã được điều động sang phía Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đưa ra các đe dọa quân sự đối với Iran liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.