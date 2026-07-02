Tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Sáng 2/7, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra với sự tham dự của hàng chục nghìn tín hữu, giám mục, linh mục, tu sĩ và khách hành hương trong và ngoài nước.

Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV (Giáo hoàng Lêô XIV), chủ sự.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành ngay trên lãnh thổ Việt Nam.

Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle chủ sự Thánh lễ.

Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle công bố Tông thư của Đức Thánh Cha Lêô XIV, chính thức ghi tên linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào danh sách các Chân phước của Giáo hội Công giáo.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là chứng nhân của đức tin, đã sống yêu thương và hy sinh đến cùng vì Thiên Chúa và tha nhân. Từ tấm gương của ngài, Đức Hồng y kêu gọi mọi người biết chọn sự thật, sống bác ái, xây dựng hòa bình, tránh bạo lực, chia rẽ và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Theo Đức Hồng y Tagle, linh mục Trương Bửu Diệp được Giáo hội nhìn nhận là vị tử đạo đã hiến dâng mạng sống trong khi thi hành sứ vụ mục tử, mở đường cho việc tuyên phong Chân phước.

Việc tuyên phong không chỉ là sự ghi nhận đối với cuộc đời và chứng tá đức tin của linh mục Trương Bửu Diệp mà còn mời gọi các tín hữu noi gương đời sống yêu thương, hy sinh và phục vụ tha nhân.

Thánh lễ quy tụ hàng chục nghìn người tham dự.

Đức Hồng y Tagle dành lời cảm ơn tới chính quyền địa phương đã hỗ trợ Thánh lễ diễn ra tốt đẹp.

Đại lễ sáng 2/7 vì thế đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam.