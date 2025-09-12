Tuyến đê ở Hà Nội sạt lở, nứt toác nhiều vị trí

UBND xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, hàng loạt vị trí mái đê, cơ đê, mặt đường đê trên địa bàn xã bị sạt lở, rạn nứt.

Cụ thể, các vị trí gồm: Bờ tả sông Nhuệ đoạn qua thôn Gia Phú, từ K51 + 098 đến K51 + 123; đoạn bờ sông Nhuệ từ Cầu Tre đến Cống Thần, từ K55 + 70 và K55 + 110.

Bên cạnh đó, đoạn bờ phải sông Nhuệ nằm giữa Đình - thôn Trãi với Nghĩa trang thôn Thủy Phú, từ K55 + 860 đến K55 + 930 cũng bị nứt, với tổng chiều dài hơn 200m.

UBND xã Chuyên Mỹ cắm biển hạn chế phương tiện trọng tải lớn lưu thông trên tuyến đê xung yếu.

Tại một vị trí đê bị sạt thuộc thôn Gia Phú (xã Chuyên Mỹ), lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố.

Tại một số vị trí chân đê thuộc các tuyến sông Nhuệ đang có dấu hiệu sạt lở mới. UBND xã Chuyên Mỹ đang tiếp tục theo dõi diễn biến và báo cáo UBND thành phố để có phương án xử lý phù hợp.