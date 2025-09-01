Sạt lở núi ập xuống 3 ô tô đang di chuyển trên đường

Chiều 1-9, thông tin từ Hạt Quản lý đường bộ số 8, Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa cho biết, tại Km101+870 quốc lộ 47 (đoạn qua xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa) vừa xảy ra một vụ sạt lở ta luy dương khiến 3 ô tô đang di chuyển trên đường gặp nạn.

Sạt lở đất đổ ập xuống 3 ô tô đang di chuyển trên Quốc lộ 47 qua xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa

Theo Hạt Quản lý đường bộ số 8, sự việc xảy ra vào sáng 1-9, khi 3 ô tô đang di chuyển qua đoạn đường trên đã bị khối đất đá trên núi ập xuống đè trúng, rất may không có thiệt hại về người.

Theo ghi nhận, số lượng đất đá sạt lở ước tính lên đến vài ngàn m3. Hiện, đơn vị này đang huy động máy móc để xử lý khối lượng đất đá, sớm thông đường trở lại.

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt bị thiệt hại nặng nề, bị mưa bão gây lũ quét, sạt lở ảnh hưởng tới đời sống của hàng trăm hộ dân.

Theo báo cáo, tại Yên Nhân, thiên tai khiến 2 người bị thương; 123 hộ/492 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, đến nay còn 62 hộ (259 nhân khẩu) chưa thể về nhà. Toàn xã có 180 căn nhà hư hỏng, trong đó 24 nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Xã Yên Nhân bị thiệt hại nặng nề sau hoàn lưu bão số 5

Tại Bát Mọt, mưa bão đã làm 35 hộ/131 nhân khẩu phải sơ tán. Các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở nặng, chia cắt nhiều khu vực; nhiều công trình công cộng, nhà ở, hệ thống điện, viễn thông hư hỏng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để tập trung khắc phục tại 2 địa phương này.