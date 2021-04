Tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở Sa Pa: Tạm dừng hoạt động khu vực check-in

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Khu check-in có tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở Sa Pa (Lào Cai) chưa được chứng nhận là điểm du lịch nên tạm dừng hoạt động đón khách du lịch.

Bức tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở Sa Pa. Ảnh Facebook.

Liên quan đến tượng nữ thần tự do “phiên bản lỗi” đang gây xôn xao dự luận, ngày 21/4, một lãnh đạo thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho hay, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và yêu cầu chủ cơ sở tạm ngừng hoạt động đón khách tham quan.

Theo vị lãnh đạo này, bức tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” được đặt tại khu check-in (chụp ảnh) có tên An Sa Pa ở tổ 4, phường Phan Si Păng (thị xã Sa Pa), đây là khu vực đất có sổ đỏ.

Năm 2020, tình hình du lịch gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nên chủ cơ sở này đã xây dựng điểm Nữ thần tự do để khách đến chụp ảnh lưu niệm. Khách vào đây có thể mua đồ uống, thay đồ, chụp ảnh… không thu vé khi vào.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ pháp lý và thực địa xây dựng, Đội liên ngành kiểm tra kết luận điểm check-in An Sa Pa hiện đang trong thời gian xây dựng, chưa được cấp chứng nhận điểm du lịch nên chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch tham quan, chụp ảnh.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Sa Pa hiện có 20 điểm check-in do người dân xây dựng. Tới đây, chính quyền thị xã Sa Pa sẽ rà soát các điểm này theo các tiêu chí đảm bảo an toàn, an ninh, giá trị thẩm thẩm mỹ và quy hoạch du lịch Sa Pa.

Thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai cũng cho hay, điểm check-in An Sa Pa chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch tham quan. Cụ thể, các mô hình mỹ thuật đã xây dựng tại điểm check-in An Sa Pa không đảm bảo thủ tục theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở An Sa Pa dừng hoạt động đón khách tham quan.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh tượng Nữ thần tự do ở Sa Pa (Lào Cai) mô phỏng theo dáng đứng của tượng Nữ thần tự do ở nước Mỹ. Tuy nhiên, phiên bản ở Việt Nam được dân mạng ví von là “phiên bản lỗi”.

Không chỉ có tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi”, tại đây còn tạc lại cả tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi) nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh, thế nhưng nhìn chúng cũng không giống phiên bản gốc là mấy.

