Tự đăng clip vi phạm giao thông lên Facebook, người phụ nữ bị công an mời làm việc

Tối 29-6, Công an xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau, cho biết đã mời người phụ nữ tự đăng clip vi phạm giao thông lên mạng xã hội để làm việc.

Công an xã Vĩnh Hậu mời chị M. lên làm việc sau khi phát hiện hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông thông qua clip được đăng tải trên Facebook

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-6, Công an xã Vĩnh Hậu phát hiện tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Công an xã Vĩnh Hậu tiến hành xác minh nội dung vụ việc, xác định người điều khiển phương tiện và mời người vi phạm đến trụ sở để làm việc.

Tại đây, chị L.N.M. (26 tuổi; ngụ xã Vĩnh Hậu) đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và chấp nhận hình thức xử lý theo quy định. Người phụ nữ trên cam kết trong thời gian tới sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.