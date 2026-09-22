Truy tìm thần tốc chủ nhân chiếc Rolex 1,6 tỷ đồng bị bỏ quên tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 22/9, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa kịp thời tìm và trao trả chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho một hành khách người Trung Quốc bỏ quên tại khu vực soi chiếu.

Theo đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực soi chiếu, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng phát hiện một chiếc đồng hồ Rolex do hành khách bỏ quên.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, Thượng sĩ Hoàng lập tức báo cáo chỉ huy. Công an cửa khẩu sau đó phối hợp với các lực lượng liên quan trích xuất camera, rà soát thông tin và xác minh hành khách để nhanh chóng tìm chủ nhân chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,6 tỷ đồng của một hành khách người Trung Quốc bỏ quên tại khu vực soi chiếu tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: LLCN

Quá trình xác minh được triển khai khẩn trương. Chưa đầy 30 phút, lực lượng Công an cửa khẩu đã xác định được chủ nhân tài sản là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc.

Ông Long Jianming là hành khách đi trên chuyến bay AK641 từ Đà Nẵng đến Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo thông tin do hành khách cung cấp, chiếc đồng hồ Rolex có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc xác minh và tìm chủ nhân được hoàn tất kịp thời, trước khi chuyến bay khởi hành. Chiếc đồng hồ sau đó được lực lượng Công an cửa khẩu trao trả đầy đủ cho ông Long Jianming.

Lực lượng chức năng trao trả chiếc đồng hồ Rolex cho hành khách người Trung Quốc. Ảnh: LLCN

Việc nhanh chóng phát hiện, xác minh và trao trả tài sản có giá trị lớn cho hành khách góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, du khách qua Cảng HKQT Đà Nẵng, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.