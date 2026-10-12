Truy tìm ô tô liên quan vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Ngày 12/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ đang xác minh, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xảy ra ngày 31/8/2026 tại ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 ngày 31/8, ông Sơn Ngọc Thúy (trú tại ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) đi bộ một mình trên tuyến Quốc lộ 1. Khi đến khu vực Trạm BOT Sóc Trăng, thuộc ấp Trà Canh A2, ông Thúy leo qua dải phân cách để sang phần đường theo chiều lưu thông từ Trạm BOT Sóc Trăng về hướng chợ Trà Quýt.

Khi vừa sang phần đường bên kia, tại làn đường sát dải phân cách, ông Thúy xảy ra va chạm với một xe ô tô lưu thông qua khu vực trong khoảng thời gian từ 4h40 đến 4h50 cùng ngày. Sau va chạm, người điều khiển ô tô cùng phương tiện rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến ông Thúy tử vong tại chỗ.

Để làm rõ diễn biến vụ việc, thu thập, kiểm tra và đối chiếu các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị những người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn hoặc biết thông tin về vụ việc, phương tiện và người điều khiển phương tiện có liên quan chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.

Đặc biệt, các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp và người tham gia giao thông có lắp đặt camera giám sát, camera hành trình, thiết bị định vị GPS hoặc thiết bị có khả năng ghi nhận hình ảnh, dữ liệu phương tiện di chuyển qua khu vực Trạm BOT Sóc Trăng, ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa trong khoảng thời gian từ 4h40 đến 4h50 ngày 31/8được đề nghị kiểm tra, bảo quản và cung cấp dữ liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Thông tin, hình ảnh và tài liệu liên quan có thể cung cấp trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, hoặc liên hệ Điều tra viên Danh Bé Thanh qua số điện thoại 0942.979.922 và trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cũng đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn sớm đến cơ quan Công an trình diện, phối hợp làm việc.