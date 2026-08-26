Khởi tố tài xế xe đầu kéo lùi xe khiến người phụ nữ tử vong

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Đối (SN 1986, trú tại xã Thanh Hà, TP Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 12h05 ngày 8/6, tại Km77+800 Quốc lộ 32, thuộc khu 21, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ, Đoàn Hữu Đối điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C-143.11 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15RM-070.79 lưu thông trên Quốc lộ 32.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Khi đi qua khu vực ngã tư Cổ Tiết khoảng 300m, Đối nghe thấy tiếng động bất thường từ phía sau sơ mi rơ moóc nên dừng xe để kiểm tra. Do phương tiện dừng, chiếm phần lớn làn đường bên phải, xe mô tô BKS 19AA-308.51 do bà C.T.N. (SN 1973, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi phía sau cũng dừng lại.

Sau đó, Đối điều khiển xe lùi về phía sau để đưa phương tiện vào sát mép đường. Tuy nhiên, trong quá trình lùi xe, Đối không sử dụng còi cảnh báo và không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn. Phần sau sơ mi rơ moóc đã va chạm với xe mô tô của bà N. Sau va chạm, phương tiện tiếp tục lùi, khiến bà N. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Đối về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đối để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.