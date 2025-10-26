Trung và Nam Bộ mưa rất to, miền Bắc nhiều nơi trời rét

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày chủ nhật (26/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Thời tiết miền Trung và Nam Bộ hôm nay mưa to.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.