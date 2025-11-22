Trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép: Nguyên cục trưởng nêu nguyên nhân, thời điểm 'cứu' cây cầu

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trung Sỹ – nguyên Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ (thuộc Bộ GTVT trước đây) – cho biết những hư hỏng như tại trụ cầu Sông Lô thường xuất hiện ở các công trình có móng đặt trên nền cát, cuội sỏi và chịu tác động mạnh của dòng chảy.

Về nguyên nhân trụ cầu bị lộ lõi thép, ông Sỹ cho hay khảo sát thực tế cho thấy có thể xuất phát từ việc thi công thiếu cẩn trọng hoặc áp dụng công nghệ chưa phù hợp.

“Thiết kế ban đầu của cầu Sông Lô về cơ bản là ổn. Nhưng nếu quá trình thi công áp dụng công nghệ không phù hợp hoặc giám sát thiếu chặt chẽ, chất lượng cọc sẽ không đạt, kéo theo nguy cơ mất ổn định kết cấu”, ông Sỹ nói.

Hiện trạng hư hỏng trụ cầu Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Sỹ, trong thi công cọc khoan nhồi, khâu giữ thành và xử lý bùn khoan đặc biệt quan trọng. Nếu chúng ta không dùng ống vách đủ sâu hoặc dung dịch giữ thành không đảm bảo, đất đá sẽ sạt vào hố khoan, làm thất thoát bê tông và khiến thân cọc không liền khối như thiết kế. “Chỉ một sai sót nhỏ trong thi công cũng có thể dẫn đến hệ quả lớn về sau”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng tình trạng khai thác cát, sỏi quá mức cùng mưa lũ nhiều năm qua đã khiến đáy sông Lô bị xói sâu thêm 8 - 10m. Việc mất lớp bảo vệ tự nhiên khiến móng cầu chịu tác động trực tiếp của dòng chảy. “Nước xoáy mạnh vào chân móng, cát bị hút đi, kết cấu rất dễ suy yếu”, ông phân tích.

Hỏng ở đâu sửa ở đó, không “chế” phương án

Về phương án khắc phục trụ cầu Sông Lô, ông Nguyễn Trung Sỹ cho rằng có nhiều giải pháp nhưng tối ưu nhất là khôi phục theo thiết kế gốc, tập trung xử lý chỗ hư hỏng thực tế thay vì làm dàn trải. “Chúng ta không nên chế thêm các biện pháp rườm rà như khoan thêm hàng loạt cọc hay bổ sung cấu kiện không nằm trong thiết kế ban đầu, hỏng cái gì thì sửa cái đó, gia cố móng, bổ sung thép bị ăn mòn, phục hồi lớp bê tông bảo vệ là đủ", ông Sỹ thông tin.

Ông Sỹ lưu ý hiện có nhiều vật liệu công nghệ cao, như composite có độ bền lâu dài, có thể dùng thay ống vách thép hoặc tăng khả năng chịu lực cho cọc, phù hợp với công trình chịu tác động mạnh của dòng chảy.

Về thời điểm sửa chữa, chuyên gia này đề xuất thực hiện từ nay đến tháng 4, khi miền Bắc vào mùa khô, mực nước sông thấp. “Mùa mưa bão (tháng 6 - 9) không thuận lợi cho xử lý móng, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho thi công”, ông nhấn mạnh.

Nhà thầu: Nguyên nhân chính xác phải chờ cơ quan điều tra

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hải Anh – Phó giám đốc Công ty Udideco, đơn vị thi công cọc khoan nhồi cầu Sông Lô – cho biết việc xác định nguyên nhân sự cố phải dựa trên kết quả kiểm định của cơ quan chức năng.

Theo ông Hải Anh, ở thời điểm này không thể khẳng định nguyên nhân đến từ yếu tố tự nhiên hay con người. Những đánh giá ban đầu của nhà thầu chỉ mang tính tham khảo, bởi phải chờ báo cáo của đơn vị kiểm định và kết luận của cơ quan điều tra.

Ông cho biết Udideco đang phối hợp với các đơn vị kiểm định để đánh giá tổng thể hiện trạng.

“Khi có đầy đủ dữ liệu và kết luận từ cơ quan chức năng, khi đó mới có thể xác định chính xác nguyên nhân", ông nói.

Trụ cầu Sông Lô lộ lõi thép, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh: CACC

Trả lời câu hỏi về công nghệ thi công tại vị trí xảy ra sự cố, ông Nguyễn Hải Anh cho biết hạng mục cọc khoan nhồi của cầu Sông Lô được thi công theo đúng quy định và quy phạm kỹ thuật hiện hành.

“Chúng tôi thi công theo công nghệ tiêu chuẩn, tuân thủ đầy đủ quy trình, không có bất kỳ bước nào bị rút gọn hay thay đổi trái phép", ông khẳng định.

Đại diện nhà thầu cũng cho biết hoàn toàn không có chuyện “ăn bớt” vật liệu và đơn vị sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự cố.