Trở lại Thủ đô sớm, người dân cần chú ý những tuyến đường dễ ùn tắc

Dự kiến từ chiều, tối 1/9, lượng phương tiện từ các tỉnh, thành bắt đầu trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Một số tuyến cửa ngõ, cao tốc, vành đai và trục hướng tâm được cảnh báo có thể gia tăng áp lực giao thông khi dòng xe cùng lúc đổ về thành phố.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, các khu vực có nguy cơ chịu áp lực lớn gồm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Pháp Vân, Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1A, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, trục Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Nhiều cửa ngõ có thể tăng áp lực

Khu vực phía Nam được xem là một trong những hướng có nguy cơ gia tăng phương tiện khi người dân từ các tỉnh phía Nam trở lại Hà Nội. Dòng xe từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A và các tuyến kết nối có thể tập trung tại nút giao Pháp Vân, Vành đai 3, cầu Thanh Trì và các tuyến hướng vào nội đô.

Tại khu vực phía Tây và Tây Bắc, các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long và những nút giao kết nối với các trục này cũng có thể chịu áp lực nếu lưu lượng phương tiện tăng nhanh.

Ở phía Bắc và Đông Bắc, các tuyến Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long cùng các tuyến kết nối với Quốc lộ 2A, Quốc lộ 3 cũng nằm trong nhóm cần lưu ý.

Trước kỳ nghỉ, Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng trên nhiều tuyến cửa ngõ, trong đó có Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

CSGT Hà Nội sẽ theo dõi tình hình giao thông qua hệ thống camera, kết hợp lực lượng trực tiếp trên đường để phát hiện những điểm có nguy cơ ùn tắc và tổ chức phân luồng. (Ảnh Phòng CSGT Hà Nội)

Trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, chỉ một vụ va chạm, xe chết máy hoặc phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định cũng có thể khiến khả năng lưu thông trên các tuyến cửa ngõ bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, tại các nút giao lớn, nơi nhiều dòng phương tiện cùng nhập vào một trục đường, tình trạng ùn cục bộ có thể nhanh chóng lan sang các tuyến kết nối.

Tuy nhiên, việc phân luồng chỉ có thể hạn chế áp lực giao thông; trong trường hợp lượng phương tiện tăng đột biến, người dân vẫn có thể phải đối mặt với tình trạng di chuyển chậm, ùn cục bộ tại các cửa ngõ và nút giao lớn.

Tài xế cần lưu ý gì khi trở lại Hà Nội?

Người dân có kế hoạch trở lại Hà Nội trong chiều, tối 1/9 được khuyến cáo theo dõi tình hình giao thông trước khi xuất phát, chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, đặc biệt nếu phải đi qua các cửa ngõ phía Nam, Tây và Đông Bắc.

Khi gặp đoạn đường đông phương tiện, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, không cố chen vào dòng xe, chuyển làn đột ngột hoặc dừng, đỗ trên đường để tránh làm phát sinh điểm ùn tắc.

Trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý khoảng cách với xe phía trước và xử lý bình tĩnh khi dòng xe giảm tốc đột ngột. Không nên dừng xe trên làn lưu thông nếu không có tình huống bắt buộc.

Người dân cũng cần chú ý các thông báo phân luồng tại hiện trường và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trong trường hợp một tuyến bắt đầu ùn kéo dài, việc chủ động chuyển sang lộ trình thay thế từ sớm sẽ giúp tránh bị dồn vào khu vực ùn tắc.

Theo dự báo, áp lực giao thông có thể tiếp tục tăng trong ngày 2/9 khi lượng người trở lại Hà Nội tập trung đông hơn. Vì vậy, những người không bắt buộc phải di chuyển trong thời gian cao điểm có thể cân nhắc điều chỉnh thời gian xuất phát, tránh tập trung vào các tuyến cửa ngõ và nút giao thường xuyên có mật độ phương tiện lớn.