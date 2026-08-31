Hà Nội trong kỳ nghỉ 2/9: Phố yên bình, công viên tấp nập người dân

Khuôn viên Trường Tiểu học Tràng An (phường Hoàn Kiếm) được trang trí với hàng trăm lá quốc kỳ nhỏ, tạo điểm nhấn sắc đỏ trong dịp Quốc khánh.

Người dân chạy bộ, tập thể dục dưới hàng cây trên phố Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm).

Một tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm được giăng nhiều cờ đỏ sao vàng bắc ngang đường, tạo điểm nhấn trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong khi nhiều tuyến phố khá thông thoáng, các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng lớn người dân và du khách đến tham quan. Công viên Thủ Lệ là một trong những điểm tập trung đông người.

Ngay từ sáng, lượng khách đến Công viên Thủ Lệ tăng cao, nhiều thời điểm người dân xếp hàng vào khu vực tham quan.

Các em nhỏ trải nghiệm cho hươu ăn qua hệ thống hàng rào bảo vệ tại vườn thú.

Tại Công viên Thống Nhất, không gian rộng và nhiều cây xanh thu hút nhiều gia đình đến dã ngoại, thư giãn trong dịp nghỉ lễ.

Một em nhỏ trong bộ váy trắng cầm cờ đỏ sao vàng được mẹ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm dịp Quốc khánh 2/9.

Người dân dạo bộ giữa các thảm hoa trong khuôn viên công viên.

Các gia đình mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Thống Nhất.

Một số khu vực trong công viên thu hút đông trẻ em với hoạt động thổi bong bóng xà phòng.

Trò chơi tô tượng tiếp tục thu hút nhiều em nhỏ tham gia trong dịp nghỉ lễ.