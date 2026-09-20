Trình bổ sung nghỉ một ngày dịp Văn hóa Việt Nam, không hoán đổi làm việc

Tại tờ trình bổ sung, Bộ Nội vụ cho biết ngày Văn hóa Việt Nam năm nay rơi vào thứ ba, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Trong quá trình xây dựng lịch nghỉ, cơ quan soạn thảo nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc thứ hai 23/11 sang thứ bảy 28/11 để nghỉ liền mạch bốn ngày (21/11-24/11/2026).

Song tiếp thu góp ý và rà soát yêu cầu thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất phương án công chức, viên chức nghỉ một ngày vào thứ ba 24/11 và không hoán đổi lịch làm việc. Lịch này áp dụng cho cả lao động khu vực doanh nghiệp.

Lý do trình bổ sung là cuối tháng 11, các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm. Doanh nghiệp cũng đồng loạt đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo.

Nghỉ đúng ngày không hoán đổi đảm bảo duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

"Phương án trên vẫn đảm bảo cho người dân thụ hưởng hoạt động văn hóa, phát triển kinh doanh, duy trì hoạt động hành chính", tờ trình nêu.

Kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam năm nay dự kiến một ngày 24/11. Đồ họa: Tạ Lư

Phương án trình nghỉ Tết Âm lịch 2027 vẫn như tờ trình trước đó, kéo dài 7 ngày, tức 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi (4/2/2027-10/2/2027). Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 6 Tết.

Dịp Quốc khánh 2027, công chức, viên chức nghỉ một ngày liền kề sau, tức ngày 3/9. Cộng hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ liền mạch bốn ngày từ 2/9 đến hết 5/9/2027.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4 một ngày và 1/5 một ngày, Quốc khánh 2 ngày, Văn hóa Việt Nam 1 ngày.