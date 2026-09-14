Dự kiến lịch nghỉ Tết, Quốc khánh 2027 của lao động doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng đề xuất phương án một số ngày lễ Tết năm 2026-2027 trên cơ sở tổng hợp ý kiến bộ ngành. Cụ thể, dịp Văn hóa Việt Nam Bộ đề xuất hoán đổi làm việc thứ hai 23/11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 28/11 để kỳ nghỉ liền mạch bốn ngày, từ 21/11 đến hết 24/11.

Tết Âm lịch nghỉ từ 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi (4/2-10/2/2027). Dịp Quốc khánh 2027, lịch nghỉ gồm 2/9 và ngày liền kề sau (tức 3/9), nối tiếp cuối tuần tạo kỳ nghỉ liền mạch bốn ngày từ 2/9 đến hết 5/9/2027. Lịch nghỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực nhà nước.

Người trẻ Hà Nội chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Giang

Với khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ lên phương án ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào thứ ba 24/11 theo quy định.

Dịp Tết Âm lịch, người sử dụng lao động căn cứ vào thực tế mà lựa chọn cho lao động nghỉ một trong các phương án sau: một ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi (5/2-11/2/2027); nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi (4/2-10/2/2027); hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi (3/2-9/2/2027).

Việc xây dựng phương án đảm bảo số ngày nghỉ không thấp hơn luật định và tạo thuận lợi cho lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn doanh nghiệp.

Dịp Quốc khánh năm 2027, người lao động được nghỉ hai ngày chính thức gồm 2/9 và ngày liền kề trước 1/9 hoặc liền kề sau 2/9.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch, Quốc khánh 2027 cho lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với nghỉ lễ, Tết thì doanh nghiệp bố trí cho lao động nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Các ngày lễ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ, Tết cho lao động như phương án với công chức, viên chức, song đảm bảo đầy đủ chế độ theo luật hiện hành.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4 một ngày và 1/5 một ngày, Quốc khánh 2 ngày, Văn hóa Việt Nam 1 ngày.