Vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng ở Cần Thơ: 3 người đánh, 1 người quay clip

Ngày 7-8, UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) đã có báo cáo về vụ em L.N.N (14 tuổi; ngụ tại địa phương) bị một nhóm người đánh hội đồng phải nhập viện.

Tối 6-8, tài khoản tên Thi Thi đăng tải 1 đoạn clip có thời lượng 34 giây với nội dung một nhóm người đánh một người.

Nhóm người đánh hội đồng em N. Ảnh cắt từ clip

Sau khi phát hiện vụ việc trên, UBND xã Trần Đề chỉ đạo công an xã khẩn trương xác minh. Qua đó xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 6-8, gần khu vực bến tàu Superdong thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề.

Các đối tượng gồm: N.G.H (SN 2011), L.T.B.N (SN 2012), N.K.Y (SN 2010) dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh em N. T.T.T.Q (SN 2012) là người quay clip vụ việc, người đăng clip lên mạng tên Ý (chưa rõ nhân thân, hiện đang xác minh).

Công an xã đã đến hiện trường, gặp người biết sự việc và xuống nhà bị hại gặp N. để lấy lời khai ban đầu. Nguyên nhân xảy ra vụ việc do mâu thuẫn tức thời cá nhân nên N. bị nhóm trên chặn đánh.

Đồng thời, Đảng ủy, UBND xã đã xuống nhà N. thăm hỏi, động viên và đưa N. đến Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình N. trong thời gian nằm viện do gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Qua thăm khám, chụp hình, siêu âm, kết quả N. bị tổn thương phần mềm, cần nằm viện theo dõi khi ổn định sẽ xuất viện.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, bà Đ.T.B.T (mẹ ruột N.) cho biết vào chiều 6-8, N. đi mua thuốc cho ông ngoại thì bị con gái của hàng xóm cùng nhiều người khác chặn đường đánh.

Sau khi người dân đứng ra can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Tuy nhiên, trên đường N. đi về nhà thì tiếp tục bị nhóm người trên chặn đánh liên tục vào người và dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Hay tin, bà T. liền báo công an và đưa con gái đi bệnh viện.