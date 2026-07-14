Giám đốc Sở lý giải việc dân làm sổ đỏ trầy trật, 'cò' dịch vụ làm nhanh hơn

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 14/7, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, cơ quan này xác định công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về đất đai.

Thời gian qua, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cùng các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Nghệ An trả lời chất vấn. Ảnh: T.T

Theo báo cáo chính thức, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức hiện đạt khoảng 97%, đối với đất ở của hộ gia đình và cá nhân đạt khoảng 95%, đất nông nghiệp đạt 91,1% và đất lâm nghiệp đạt khoảng 86%.

Song song với đó, công tác cấp đổi Giấy chứng nhận cũng đạt kết quả cao khi tỷ lệ giải quyết cho các tổ chức đạt trên 96% và đạt gần 94% đối với nhóm hộ gia đình, cá nhân.

Tăng cường chất lượng hồ sơ đầu vào, hạn chế phải trả lại

Đại biểu Trình Văn Nhã nêu thực tế, hiện toàn tỉnh đang có gần 10.000 hồ sơ trong quá trình giải quyết. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng bức xúc cho rằng người dân khi đi làm hồ sơ thường bị trả đi trả lại nhiều lần, trong khi các đối tượng môi giới hay “cò” dịch vụ lại được xử lý nhanh hơn.

Từ đó, đại biểu đề nghị Sở NN&MT cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh, ông Hoàng Quốc Việt thông tin, tính từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến cuối tháng 6 vừa qua, 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 187.000 hồ sơ về các loại đất đai.

Lý giải về số lượng hồ sơ tồn đọng, ông Việt cho biết trung bình mỗi ngày các văn phòng tiếp nhận khoảng 1.200 hồ sơ, với thời hạn giải quyết khác nhau tùy từng loại thủ tục. Vì vậy, việc có khoảng 10.000 hồ sơ đang trong quá trình xử lý tại cùng một thời điểm là đúng quy định.

Về hiện tượng các đơn vị tư vấn hay còn được gọi “cò” làm thủ tục nhanh hơn người dân, lãnh đạo Sở NN&MT lý giải, vì họ làm thường xuyên, có tính chuyên nghiệp. Họ được trả tiền để thực hiện thủ tục nên phải đầu tư thời gian, tập trung theo sát, chuẩn bị hồ sơ chặt chẽ, bài bản, bảo đảm đúng quy định.

Trong khi đó, người dân chỉ thỉnh thoảng mới làm hồ sơ nên có trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu, bị trả lại, dễ gây phản cảm.

Thời gian qua, ngành NN&MT đã nắm được thực trạng này và chỉ đạo các xã, phường nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực đất đai, đặc biệt là cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đó, nhằm bảo đảm chất lượng hồ sơ đầu vào, hạn chế phải trả lại.