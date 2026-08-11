Lời đề nghị của Tổng thống Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó

Một hệ thống tên lửa Cheongung II do Hàn Quốc chế tạo.

Hàn Quốc từ lâu vẫn thể hiện lập trường kiên định ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời lo ngại về sự tham gia của lực lượng Triều Tiên vào mặt trận này. Tuy nhiên, lời đề nghị của Kiev về việc cung cấp các hệ thống phòng không có thể là bước đi quá xa đối với Seoul.

Bên cạnh những giới hạn pháp lý và chính sách về chuyển giao vũ khí cho các bên đang có xung đột, Seoul cũng phải cân nhắc nhu cầu quốc phòng của chính mình. Bên cạnh đó, các chuyên gia tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể khiến quan hệ giữa Hàn Quốc và Nga căng thẳng hơn.

Ngày 9/8, Tổng thống Zelensky nói rằng 50.000 binh sĩ Triều Tiên sẽ được triển khai tới Nga để hỗ trợ Mátxcơva. Ông kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ Ukraine về hệ thống phòng không.

Nhà lãnh đạo này cho rằng lực lượng Ukraine đang tích luỹ kinh nghiệm quý giá từ việc tham gia vào chiến trường, đồng thời tiếp nhận công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga.

Do đó, ông Zelensky cho rằng Hàn Quốc nên tăng cường hợp tác với Ukraine.

“Chúng tôi rất muốn nhận sự hỗ trợ của Hàn Quốc về những thứ chúng tôi đang thiếu - các hệ thống phòng không”, ông Zelensky nói. Đổi lại, ông cho biết Ukraine có thể hỗ trợ Hàn Quốc về công nghệ máy bay không người lái (UAV), cùng nhiều lĩnh vực khác.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận Hàn Quốc đang chịu những ràng buộc pháp lý liên quan đến việc xuất khẩu vũ khí cho các quốc gia đang có chiến tranh.

“Đó là lựa chọn của họ. Nhưng chúng tôi mong muốn hợp tác và trông đợi điều đó; các nhà ngoại giao của chúng tôi vẫn đang liên lạc”, ông Zelensky nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul đang phối hợp với các quốc gia khác để theo dõi sát mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 10/8, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: “Việc chúng tôi cung cấp thiết bị quốc phòng cho các quốc gia khác được thực hiện phù hợp với các luật và chính sách trong nước. Chúng tôi đã hỗ trợ Ukraine trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục”.

Quan chức này nói rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét các phương thức để “giúp khôi phục hòa bình tại Ukraine và hỗ trợ công cuộc tái thiết” nước này.

Nhiều phép tính khó

Ông Doo Jin-ho, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á - Âu thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia Hàn Quốc, cho rằng ngay cả khi Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nước này vẫn gặp hạn chế về năng lực sản xuất.

“Hàn Quốc không thể nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất các hệ thống phòng không. Nước này cũng cần đáp ứng nhu cầu từ các quốc gia khác”, ông Doo nói.

Ukraine đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn phòng không tiên tiến, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Điều này khiến các thành phố lớn và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Đầu năm nay, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung-II của Hàn Quốc được UAE sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và UAV trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Hệ thống này được cho là đã đánh chặn thành công 96% tên lửa đạn đạo và UAV mà Iran phóng.

Hiệu quả của Cheongung trong thực chiến đã giúp nâng cao vị thế của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc trên toàn cầu, khiến nhiều quốc gia quan tâm tới hệ thống này.

Tuy nhiên, ông Doo cho rằng Hàn Quốc cũng phải cân nhắc quan hệ với Nga, trong bối cảnh quan hệ song phương vốn đã căng thẳng vì Seoul phối hợp với các quốc gia khác áp lệnh trừng phạt lên Mátxcơva.

Việc Hàn Quốc ngày càng tăng cường hợp tác quốc phòng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và quan hệ liên minh quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên cũng khiến quan hệ Seoul - Mátxcơva thêm phức tạp.

“Tôi tự hỏi liệu Hàn Quốc có đạt được sự cân bằng về lợi ích nếu cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine, để đổi lấy việc hợp tác về bí quyết tác chiến bằng UAV hay không”, ông Doo nói.

Theo ông, Hàn Quốc là một cường quốc công nghiệp. Khi phải tập trung vào tác chiến bằng UAV, Seoul cũng có thể nhanh chóng bắt kịp các quốc gia khác trong lĩnh vực này.