TP.HCM nắng nóng gần 40 độ C, người dân kéo nhau đi giải nhiệt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày cũng là thời điểm công viên nước Đầm Sen (quận 11, TP. HCM) đón cả nghìn người đổ về đây để vui chơi.

Ghi nhận từ sáng sớm, lượng khách đổ về công viên nước Đầm Sen chờ mua vé vào cổng đã khá đông. Càng về trưa, lượng người đổ về công viên nước Đầm Sen càng đông. Trong ảnh là khu vực giữ đồ và cho thuê quần áo luôn trong tình trạng đông đúc.

Nhiều bảo vệ được huy động để đảm bảo trật tự cũng như hướng dẫn du khách mua vé vào vui chơi. Trong khi đó, tại các điểm ngồi nghỉ và tại các khu trò chơi bên trong công viên đều có rất đông người dân đến vui chơi.

Việc công viên nước luôn trong tình trạng đông đúc vì thời tiết TP.HCM nắng nóng kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi, tìm đến đây trốn nóng.

Người dân xếp hàng để tham gia các trò chơi trong công viên nước.

Thời tiết TP.HCM nắng nóng, nhân dịp nghỉ lễ nhiều gia đình đưa con em đi vui chơi công viên ước.

Biển nhân tạo thu hút nhiều người dân đến vui chơi, giải nhiệt. “Năm nào đến ngày nghỉ lễ tôi cũng cho cháu đi chơi công viên nước vì không có điều kiện đưa con đi biển. Hôm nay ở đây đông hơn nhưng cũng vui hơn”, anh Tứ Quý (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ.

Các trò chơi cảm giác mạnh thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Những trò cảm giác mạnh nhảy từ độ cao 2-3 m luôn hấp dẫn các bạn trẻ.

“Dòng sông lười” trong công viên nước cũng được nhiều du khách trải nghiệm. “Nghỉ lễ không về quê cũng không đi chơi xa nên cả gia đình tìm đến công viên nước để vui chơi và tiếp thêm động lực để sau lễ làm việc được tốt hơn”, anh Lê Văn Tuấn (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ

Nhiều trẻ em được phụ huynh đưa đến công viên nước giải nhiệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 khi nhiệt độ lên đến 39 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nhiều nơi ở Nam bộ hôm nay và ngày mai nhiệt độ cao nhất 39 độ C gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An. Trong khi đó, nắng nóng lịch sử ở TP.HCM là 39,3 độ C đo tại Tân Sơn Hòa vào ngày 7/5/1998.

