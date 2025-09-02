TP.HCM: 3 trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa chào mừng Quốc khánh 2-9

Tối nay (2-9), TP.HCM tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt, bắn pháo hoa kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25-8-1945 - 25-8-2025).

Chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 kéo dài khoảng 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Ảnh: LA

Đại diện Sở VH&TT TP.HCM thông tin chương trình văn nghệ sẽ diễn ra tại ba điểm vào lúc 19 giờ 30; thời gian bắn pháo hoa sẽ diễn ra tiếp nối khoảng 15 phút (từ vào 21 giờ đến 21 giờ 15 phút).

Các điểm văn nghệ và bắn pháo hoa: Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Huỳnh Thúc Kháng), phường Sài Gòn. Điểm bắn pháo hoa tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), tại đây sẽ bắn 1.500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 30 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Sân khấu ngoài trời - Công viên tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, (phường Bình Dương). Bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại ngay khu vực này, tại đây sẽ bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Quảng trường Thùy Vân, phường Vũng Tàu. Điểm bắn pháo hoa gần nơi diễn ra chương trình văn nghệ, thuộc khu vực Quảng trường trung tâm Bãi sau (phường Vũng Tàu), tại đây sẽ bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Ngoài ra, còn một điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Tại đây sẽ bắn 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Theo ghi nhận, sáng nay tại khu vực bắn pháo hoa ở khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, lực lượng Quân đội đang chuẩn bị các giàn pháo, kiểm tra kỹ lưỡng các trang thiết bị và quy trình để đảm bảo chu đáo cho buổi lễ.

Một số hình ảnh lực lượng Quân đội chuẩn bị các giàn bắn pháo tại khu vực Bình Dương cũ: