Dòng xe nối dài, nhích từng chút trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh, thành phía Đông tăng mạnh khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Dòng ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài, nhiều thời điểm chỉ có thể nhích từng chút trên tuyến cao tốc.

Nhiều người xuất phát từ TP.HCM không tránh khỏi cảnh dòng xe “bò” từng mét. Trên cao tốc, những hàng ô tô nối dài, liên tục phanh, dừng rồi lại nhích lên khiến hành trình rời thành phố trở nên chậm chạp hơn rất nhiều so với ngày thường.

Có những đoạn phải mất tới 1 tiếng chỉ để di chuyển hơn 10km.

Không chỉ ùn tắc do lượng phương tiện tăng cao, trong ngày 29/8, một vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô cũng xảy ra vào lúc khoảng 15h tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng phải có mặt để điều tiết và xử lý hiện trường.

Cảnh ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ một lần nữa cho thấy áp lực giao thông trên các tuyến cửa ngõ phía Đông TP.HCM mỗi khi bước vào kỳ nghỉ dài ngày. Với nhiều gia đình, chuyến đi chơi lễ bắt đầu bằng những giờ đồng hồ chờ đợi giữa dòng xe đông nghịt, thay vì hành trình nhanh chóng như dự kiến.

Dù vậy, giữa dòng xe ken đặc, các tài xế vẫn kiên nhẫn di chuyển từng chút một, giữ khoảng cách và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, việc giữ bình tĩnh, tuân thủ tốc độ và khoảng cách an toàn là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ va chạm, đặc biệt trên những tuyến cao tốc có mật độ xe lớn.

Kỳ nghỉ lễ mới bắt đầu, nhưng với nhiều người, hành trình rời TP.HCM đã trở thành một cuộc “vượt ải” ùn tắc.

Đoạn tắc kéo dài hàng km.

Những dòng xe nối dài trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây cũng phần nào phản ánh nhu cầu đi lại, du lịch tăng mạnh của người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.