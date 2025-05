Bộ trưởng Lương Tam Quang: Phát hiện hơn 1.000 người phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có báo cáo gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV kết quả thực hiện Nghị quyết 109/2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Giai đoạn báo cáo là từ 15-9-2024 đến 14-4-2025.

Chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới

Theo báo cáo, Bộ Công an đã tăng cường phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, nhất là tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em.

Trong đó, Bộ Công an triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, "tín dụng đen", công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, mua bán người, xâm hại, trẻ em... tiếp tục tạo được chuyển biến tích cực.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: PHẠM THẮNG

Lực lượng cũng chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo “sức đề kháng" cho các tập thể, cá nhân.

Các lực lượng công an đã điều tra, khám phá 24.021 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tỉ lệ điều tra, khám phá đạt hơn 75%); các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ.

Lực lượng triệt phá 28 băng, nhóm tội phạm; khởi tố 896 vụ/978 bị can liên quan đến “tín dụng đen"; phát hiện, xử lý 542 vụ/628 đối tượng xâm hại 564 trẻ em; bắt, vận động ra đầu thú, thanh loại 1.938 kẻ truy nã, trong đó có 814 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Bộ Công an cũng triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc, trọng tâm là các tuyến biên giới Việt Nam -Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Xây dựng mô hình "Phòng ngừa tội phạm mua bán người", tập trung vào các địa phương phát hiện, xảy ra các vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi trong nội địa.

Qua đó, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người và kịp thời truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

“Trong giai đoạn này, toàn quốc phát hiện, điều tra 22 vụ với 44 đối tượng lừa bán 50 nạn nhân”- theo Bộ trưởng Lương Tam Quang

Ngăn chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội vi phạm

Liên quan đến tội phạm ma túy, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay lực lượng đã quyết liệt tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện; đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; hoạch định chính sách phòng, chống ma túy, thực hiện đồng bộ giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới.

Qua thống kê, lực lượng đã phát hiện 14.386 vụ, 27.418 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 258 kg heroin, 2.801 kg và 1.744.497 viên ma túy tổng hợp, 1.443 kg cần sa.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Công an, toàn ngành đã tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của tội phạm công nghệ cao để người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội.

Tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng, Quốc hội chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, thương mại điện tử, phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ hỗ trợ nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, kinh doanh đa cấp, giao dịch tiền ảo, vàng ngoại hối, chứng khoán trên không gian mạng; các hành vi mua bán, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, chiếm quyền điều khiển, chiếm đoạt tài sản của cá nhân, doanh nghiệp trên không gian mạng.

Tổ chức rà soát, phối hợp ngăn chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an các cấp đã thụ lý, điều tra 83.498 vụ án/128.070 bị can, trong đó khởi tố mới 48.642 vụ án/81.694 bị can.