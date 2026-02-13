Chuyện thật như đùa: Về quê Thanh Hóa ăn Tết, bố mẹ đi 50km mới biết bỏ quên 2 con trên cao tốc

Về quê ăn Tết, bố mẹ đi 50km mới biết bỏ quên 2 con trên cao tốc

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh T.V (ở Hưng Yên) người giúp đưa 2 cháu bé đến chỗ bố mẹ xác nhận vụ việc hy hữu này xảy ra trên hành trình từ Bình Dương (cũ) về Thanh Hóa mới đây.

Cụ thể, do lái xe đường dài, người bố buồn ngủ nên đã lái xe vào lề đường cao tốc để chợp mắt. Trong lúc đó, hai người con nhỏ đã mở cửa xe xuống bờ cỏ ven đường chơi cho thoáng.

Một lúc sau, người bố tỉnh dậy, tưởng rằng cả gia đình vẫn ở trên xe đầy đủ nên lập tức nổ máy tiếp tục hành trình. Người mẹ ngồi ghế phụ cũng không hề hay biết.

Hai đứa trẻ bị bỏ rơi bên đường may mắn có một xe khác cho đi nhờ. Ảnh: CMH

Hai con thấy xe lăn bánh cuống cuồng chạy theo nhưng không kịp. May mắn có một chiếc xe khác đi ngang qua thấy 2 đứa trẻ đứng vẫy tay bên đường nên đã dừng lại hỏi thăm. Sau khi trấn an tinh thần, người lái xe cho các cháu đọc số điện thoại của bố để liên lạc. Ở đầu dây bên kia, khi nghe tin hai con bị bỏ lại, người bố bàng hoàng.

Thời điểm đó, xe của bố mẹ 2 cháu đã đi được khoảng 50km. Do đang lưu thông trên cao tốc nên không thể quay đầu. Cuối cùng, 2 bên thống nhất phương án an toàn nhất: người lái xe chở 2 cháu bé đi đến điểm hẹn nơi bố mẹ đang dừng xe chờ sẵn.

Chuyên gia chia sẻ kỹ năng an toàn

Vụ việc kết thúc trong may mắn và ai cũng thở phào khi 2 cháu bé được an toàn. Tuy nhiên, câu chuyện khiến nhiều người không khỏi giật mình, đồng thời là lời nhắc nhở quan trọng đối với các gia đình khi di chuyển đường dài, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia giáo dục độc lập, tiến sĩ Vũ Thu Hương, bày tỏ: "Vụ việc 2 trẻ nhỏ bị bỏ lại trên cao tốc khi gia đình đi ô tô về quê ăn Tết không đơn thuần là sự cố “quên con” mà phản ánh chung về sự thiếu hụt kỹ năng an toàn cơ bản của cả người lớn lẫn trẻ em hiện nay".

Theo bà Hương, về phía bố mẹ, có thể bố mẹ không hình thành thói quen kiểm tra mọi việc trước khi rời đi: “Ngay cả với đồ đạc cá nhân, ai cũng có phản xạ kiểm tra xem có quên cặp, quên điện thoại hay vật dụng gì không. Vậy nên với con người – đặc biệt là trẻ nhỏ – lẽ ra phản xạ này càng phải mạnh mẽ hơn”.

Thực tế, trong các hành trình dài, có nhiều phụ huynh chưa xây dựng cho mình một “thủ tục an toàn” tối thiểu: kiểm tra đủ người, kiểm tra mọi vị trí ngồi đã thắt dây an toàn và đảm bảo các thành viên đều ở trạng thái sẵn sàng trước khi xe lăn bánh.

Bên cạnh trách nhiệm của người lớn, kỹ năng của trẻ em cũng là một mắt xích quan trọng. Trẻ cần được dạy quy tắc xin phép trước khi rời khỏi vị trí an toàn hoặc rời khỏi người đang phụ trách mình. Việc “xin phép” không chỉ là phép lịch sự mà còn là cách giúp người lớn nhận biết trẻ đã di chuyển và cần được theo dõi sát sao hơn.

Ngoài ra, trẻ cần được hướng dẫn không rời người lớn quá tầm mắt quan sát, kể cả khi vui chơi. Kỹ năng này tương tự như khi đi tham quan, du lịch theo đoàn: nếu không chú ý đến người dẫn đường, trẻ rất dễ bị lạc. Việc thường xuyên quan sát bố mẹ, thầy cô hoặc người phụ trách giúp trẻ kịp thời nhận ra tín hiệu di chuyển và tránh những tình huống nguy hiểm.

Tiến sĩ Hương cho biết thêm, nhiều sự cố đáng tiếc hiện nay xuất phát từ tâm lý ỷ lại vào công nghệ. Xe ô tô, điện thoại, thiết bị hiện đại khiến không ít người lớn chủ quan, tin rằng chỉ cần có phương tiện tốt là đủ an toàn. Trong khi đó, những kỹ năng cơ bản như kiểm tra, ghi nhớ, quan sát lại bị xem nhẹ.

“Ngày xưa không có điện thoại, con người buộc phải cẩn trọng và kiên nhẫn hơn. Bây giờ công nghệ tiện lợi nhưng cũng khiến chúng ta dễ lơ là hơn”, tiến sĩ Hương bày tỏ.

Tiến sĩ Hương nhấn mạnh: "Để tránh những sự việc nguy hiểm, cha mẹ cần xây dựng thói quen kiểm tra an toàn trước mỗi lần di chuyển, đồng thời chủ động dạy con các kỹ năng xin phép, quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Chỉ khi cả hai phía, người lớn và trẻ em, đều được trang bị kỹ năng đầy đủ, những tình huống “thót tim” như bỏ quên con trên xe hay để trẻ rơi vào nguy hiểm mới thực sự được ngăn chặn".