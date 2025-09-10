Tổng Bí thư: Huy động tư nhân tham gia dự án hạ tầng trọng yếu

Sáng 10/9, chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong nhiệm kỳ tới cần hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Đảng ủy Chính phủ quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, mở rộng không gian phát triển quốc gia, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

"Có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh", Tổng Bí thư nhấn mạnh và lưu ý triển khai hiệu quả hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, sáng 10/9. Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Đảng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhất là các ngành công nghiệp, công nghệ mới.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo đảm bảo ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tăng cường thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp).

Đồng thời, Đảng ủy Chính phủ tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc tế; mở rộng không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng.

Tổng Bí thư lưu ý phải đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới. Việt Nam sẽ đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn.

Hạ tầng viễn thông, công nghệ sẽ được phát triển đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, nhất là thương mại điện tử. Một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế sẽ được xây dựng.

Đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe nhân dân cần được nâng cao, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện. "Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển", Tổng Bí thư lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, sáng 10/9. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện.

Đầu tháng 5, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68, khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây cũng là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam đặt mục tiêu hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu.

Theo đó, các doanh nghiệp tư nhân sẽ được mở rộng tham gia vào các dự án quan trọng quốc gia. Nhà nước có cơ chế đặt hàng, đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu, có chính sách ưu đãi khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cùng Nhà nước vào các lĩnh vực chiến lược, các dự án quan trọng quốc gia như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công nghiệp mũi nhọn, hạ tầng năng lượng, giao thông xanh, công nghiệp quốc phòng an ninh...