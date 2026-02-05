Tổng thống Donald Trump nói đại giáo chủ Iran "nên lo lắng"

Giá dầu thô của Mỹ tăng 1,93 USD (tương đương 3,05%), chốt phiên ở mức 65,14 USD/thùng. Giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu cũng tăng 2,13 USD (tương đương 3,16%), ổn định ở mức 69,46 USD/thùng.

Ông Donald Trump trả lời trong cuộc phỏng vấn với NBC News: "Tôi muốn nói rằng ông ấy (tức Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei) nên hết sức lo ngại. Phải, ông ta nên như vậy. Như mọi người đã biết, họ (Iran) đang đàm phán với chúng tôi".

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công vào Iran nếu nước này không đồng ý với một thỏa thuận quản lý chương trình hạt nhân của mình.

Trước đó, ông cũng từng đe dọa can thiệp để ủng hộ những người biểu tình chống lại quốc gia này hồi tháng 1, nhưng cuối cùng đã rút lại ý định hành động quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP

Theo kênh CNBC, một cuộc xung đột với Iran hoặc sự sụp đổ của chính quyền nước này có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô tại Trung Đông. Iran là một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và là quốc gia sản xuất dầu lớn.

Tuy nhiên, các cuộc hội đàm giữa Mỹ và Iran vẫn có thể làm hạ nhiệt căng thẳng.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc thảo luận với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 6-2 (giờ địa phương, tức 6 giờ GMT) tại thủ đô Muscat - Oman.

Theo trang Axios, các cuộc thảo luận theo kế hoạch này đã suýt đổ vỡ vào đầu ngày 4-2 sau khi Washington và Tehran không thể thống nhất về địa điểm và hình thức họp.

Hai quan chức Mỹ tiết lộ với Axios rằng các nhà lãnh đạo Trung Đông đã vận động thành công để Mỹ không từ bỏ cuộc đàm phán này.

Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ thị cho bộ trưởng Ngoại giao nước này "theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng".

Phía Washington đã xác nhận Mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán cấp cao với Iran tại Oman thay vì Thổ Nhĩ Kỳ như kế hoạch ban đầu, hãng tin AP dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Các nhà trung gian từ Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã trình bày với Iran và Mỹ một khuôn khổ về các nguyên tắc then chốt để thảo luận. Theo hai nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán chia sẻ với Al Jazeera, khuôn khổ này bao gồm cam kết của Iran về việc hạn chế đáng kể hoạt động làm giàu uranium.

Cũng theo các nguồn tin trên, các điểm chính trong khung đề xuất còn bao gồm việc hạn chế sử dụng tên lửa đạn đạo và việc trang bị vũ khí cho các đồng minh của Iran trong khu vực.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh khu vực đang chuẩn bị tâm thế cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Iran.

Ngày 3-2, quân đội Mỹ thông báo bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi máy bay tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các tàu cao tốc của Iran cũng đã tìm cách áp sát một tàu thương mại của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran cho biết chiếc máy bay không người lái nói trên chỉ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát định kỳ, một hoạt động được cho phép theo luật pháp quốc tế.