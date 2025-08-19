Nhiều cao tốc và quốc lộ vào Hà Nội hạn chế, người dân đi lại thế nào dịp Quốc khánh 2/9?

Ngày 19/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo đó, các khung giờ hạn chế gồm: từ 15h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8; từ 15h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8; từ 15h ngày 27/8 đến 5h ngày 28/8; từ 16h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8; và từ 16h ngày 1/9 đến 17h ngày 2/9.

Nhóm phương tiện chịu hạn chế là xe tải từ 10 tấn trở lên, xe khách loại 45 chỗ trở lên. Được phép lưu thông gồm xe buýt, xe khách tuyến cố định, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu phục vụ A80 và các xe ưu tiên theo quy định.

Phạm vi hạn chế trải dài trên nhiều tuyến cao tốc và quốc lộ hướng về Hà Nội. Trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình từ nút giao Thường Tín (km192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội); cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ nút giao Yên Mỹ (km21+500); cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên từ nút giao Vạn Xuân (giao quốc lộ 3 tại km40+700) đến nút giao quốc lộ 18 (xã Yên Phong, Bắc Ninh); cao tốc Hà Nội - Lào Cai từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (xã Bình Xuyên, Phú Thọ).

Cục CSGT phân luồng giao thông các tuyến cao tốc, quốc lộ vào Hà Nội phục vụ A80.

Trên quốc lộ 1A, hạn chế từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi, và đoạn quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) từ nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (km152+600). Quốc lộ 2 từ nút giao quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt; quốc lộ 3 từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (Bá Xuyên, Thái Nguyên) → ngã ba Cách mạng Tháng Tám - quốc lộ 3 → ngã tư Nam Tiến (từ km46+650 đến km41+900) → đường Trần Nguyên Hãn – đến nút giao Vạn Xuân.

Quốc lộ 5 từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ); quốc lộ 6 từ nút giao Hòa Lạc - Hòa Bình (km65+100); quốc lộ 21A từ nút giao quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (giao với đường Hồ Chí Minh); quốc lộ 18 từ nút giao với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (Yên Phong, Bắc Ninh).

Cục CSGT khuyến cáo các tài xế chủ động sắp xếp hành trình, lựa chọn lộ trình phù hợp trong các khung giờ hạn chế để tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn và phục vụ thành công sự kiện A80.