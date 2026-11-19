Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của IMF và cá nhân bà Tổng Giám đốc IMF trong việc củng cố sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế, thúc đẩy phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô trên toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với IMF; trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ dành cho Việt Nam trong công tác tư vấn chính sách, rà soát kinh tế vĩ mô, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực. Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực chung nhằm củng cố ổn định tài chính - tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC, chiều 18/11/2026. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi về tình hình quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng môi trường chính trị, kinh tế quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc về trật tự, công nghệ, quản trị và mô hình phát triển, kéo theo nhiều rủi ro, bất định đối với kinh tế toàn cầu. Là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ những biến động bên ngoài, song đã từng bước nâng cao năng lực chống chịu và thích ứng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 9% trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định. Các tập đoàn lớn đánh giá cao lợi thế ổn định chiến lược, hệ sinh thái đầu tư, kinh doanh ngày càng hoàn thiện và tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai mục tiêu 100 năm, trong đó có mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam xác định tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những nền tảng, động lực quan trọng cho phát triển.

Bà Kristalina Georgieva đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển vọng tăng trưởng tích cực của Việt Nam, đặc biệt là khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố các cân đối lớn. Bà cho biết IMF luôn theo dõi sát tình hình Việt Nam và đánh giá Việt Nam là hình mẫu đáng tham khảo trong việc kết hợp thúc đẩy tăng trưởng nhanh với duy trì ổn định và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Tổng Giám đốc IMF cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam có cơ hội tiếp tục phát huy lợi thế về hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đồng thời cần đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao năng suất lao động, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro về tài chính, thương mại quốc tế. IMF khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua tư vấn chính sách, đánh giá kinh tế vĩ mô và hỗ trợ kỹ thuật trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và IMF. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời bà Kristalina Georgieva và các chuyên gia IMF tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.