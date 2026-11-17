Đây là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên trao đổi những định hướng hợp tác lớn, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và tìm kiếm các giải pháp chung vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở, năng động và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thâm Quyến, bắt đầu các hoạt động tại Trung Quốc.

Đón đoàn tại sân bay có: Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và Phu nhân cùng cán bộ Đại sứ quán; Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông.

Việt Nam luôn coi APEC là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của khu vực và nhất quán tham gia với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm. Tại sự kiện lần này, Việt Nam sẽ cùng chủ nhà Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận, đóng góp vào các định hướng và giải pháp hợp tác chung; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và thúc đẩy các lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu có những điều chỉnh sâu sắc, việc Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 thể hiện sự coi trọng và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực. Đây là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên trao đổi những định hướng hợp tác lớn, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và tìm kiếm các giải pháp chung vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở, năng động và thịnh vượng.

Đặc biệt, Tuần lễ Cấp cao APEC năm nay đánh dấu việc Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Đây không chỉ là dấu mốc trong tiến trình 30 năm tham gia APEC của Việt Nam mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm, năng lực điều phối ngày càng cao trong hợp tác khu vực sau hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Đông đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam đối với Diễn đàn, chuẩn bị chu đáo cho vai trò chủ nhà APEC 2027 và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất.

Với tâm thế của một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.