Nga cảnh báo đáp trả 'răn đe quân sự' sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Ông Medvedev cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ cần bị đáp trả với sự "răn đe quân sự" từ phía Nga

Trong bài đăng trên Telegram, ông Medvedev cho rằng Washington chỉ "nghe được" ngôn ngữ "răn đe quân sự trực tiếp” và Nga cần phản ứng tương xứng trước đạo luật trừng phạt mới.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Nga không giải thích Matxcơva nên sử dụng biện pháp cụ thể nào.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Luật mới tập trung vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời áp đặt hạn chế đối với quan chức, tổ chức tài chính và đội tàu bị Washington cáo buộc giúp Matxcơva né tránh trừng phạt.

Luật cũng trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp thuế lên tới 100% đối với những nước lớn tiếp tục mua dầu khí Nga.

Đạo luật mang tên cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, người từng thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào Matxcơva.

Ông Medvedev đã sử dụng những lời lẽ gay gắt khi đề cập văn kiện và nhân vật được đặt tên cho đạo luật.

Ông Medvedev giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008-2012 và hiện là một trong những tiếng nói cứng rắn nhất của Matxcơva đối với phương Tây.

Năm 2025, một cuộc "đấu khẩu" giữa ông Medvedev và Tổng thống Trump đã khiến Washington điều chuyển hai tàu ngầm hạt nhân, sau khi quan chức Nga nhắc đến hệ thống chỉ huy vũ khí hạt nhân bán tự động thường được gọi là “Bàn tay chết”.