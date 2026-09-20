Những tình tiết bí ẩn quanh vụ ô tô chứa bộ xương người ở Vĩnh Long

Ô tô xuống lòng kênh bằng cách nào?

Ngày 20/9, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, làm rõ vụ xe bán tải chứa bộ xương người được phát hiện dưới kênh Chẹt Sậy, khu vực cầu Phong Nẫm, phường Phú Tân.

Một trong những vấn đề đang được dư luận quan tâm và mong sớm làm rõ là chiếc xe Toyota Hilux biển số 51C-383.51 đã xuống lòng kênh bằng cách nào?

Theo ghi nhận tại cầu Phong Nẫm, đoạn cầu dài hơn 200m không có dấu hiệu hư hỏng ở hệ thống lan can. Các vị trí lan can cũng không có dấu hiệu móp méo hoặc thay mới.

Cầu Phong Nẫm gần vị trí lực lượng chức năng trục vớt ô tô bán tải chứa bộ xương người. Ảnh: T.X

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi cầu Phong Nẫm hoàn thành khoảng 5 năm trước đến nay, cầu không sửa chữa hoặc thay lan can.

Thông tin này khiến giả thuyết chiếc ô tô lao qua lan can cầu rồi rơi xuống kênh chưa thể được xác nhận.

Trong khi đó, khu vực trục vớt chiếc xe không có nhà dân, chỉ có một bãi vật liệu xây dựng và không có camera giám sát. Từ phía cầu Phong Nẫm xuống khu đất trống ven kênh có đường men theo hông cầu.

Ngoài ra, kênh Chẹt Sậy là tuyến đường thủy lớn nối từ sông Tiền vào sông Ba Lai và qua sông Hàm Luông; có đoạn lòng sông rộng 300-400m, nhiều vị trí nước sâu, hai bên có những tuyến đường dân sinh chạy dọc.

Do đó, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ việc chiếc ô tô đã xuống nước khi nào và từ vị trí nào.

Thu công nợ 363 triệu đồng nhưng trong cặp chỉ có 144 triệu đồng?

Theo xác minh ban đầu, ngày 8/6, bà L.T.M.T (Giám đốc Công ty TNHH Y.N.) phân công ông N.V.H, ông Đ.H.Tr. và ông Lê Hồng T. đến địa bàn Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu hồi công nợ.

Ông H. điều khiển chiếc Toyota Hilux chở ông Tr. và ông T. Khoảng 7h30 ngày 12/6, cả ba đến một quán cà phê tại khu phố 3, phường Phú Tân. Trước khi vào quán, ông Tr. để một cặp màu đen chứa hơn 363 triệu đồng tiền thu công nợ trong xe.

Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa để mở xe lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói sẽ điều khiển xe đi ăn sáng.

Một lúc sau, khi ông Tr. nhắn tin hỏi đang ở đâu, ông T. trả lời bị tiêu chảy và phải đi truyền nước.

Khoảng 20 phút sau, ông T. tiếp tục nhắn tin cho ông Tr. với nội dung đề nghị hai người về khách sạn trước, trả phòng và về luôn trong ngày.

Ông Tr và ông H. sau đó về khách sạn lấy đồ, chờ ông T. Tuy nhiên, đến khoảng 10h30 cùng ngày, ông T. vẫn không trở lại và điện thoại không liên lạc được.

Sau nhiều ngày mất liên lạc, ông H. làm đơn tố giác vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ô tô bán tải bám đầy bùn đất được đưa lên bờ. Ảnh: T.X

Giấy tờ tùy thân cùng bộ xương được phát hiện trên xe bán tải. Ảnh: T.X

Trong quá trình xác minh vụ việc, chiều 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo từ Công an phường Phú Tân về việc người dân phát hiện ô tô nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, khu vực cầu Phong Nẫm.

Lực lượng công an tổ chức trục vớt phương tiện. Qua kiểm tra, bên ngoài ô tô có nhiều dấu vết va đập, cấn móp tại nhiều vị trí như cản trước, mui xe, khung viền cửa; nắp ca-pô bị gãy, kính xe bị vỡ.

Bên trong ô tô, lực lượng chức năng phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Hồng T. (SN 1981), giấy tờ có thông tin của công ty và một cặp da bên trong có hơn 144 triệu đồng.

Qua khám nghiệm tử thi, nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân cao khoảng 1,68m, độ tuổi từ 40-45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với ông Lê Hồng T.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thu mẫu, trưng cầu giám định ADN để xác định nhân thân nạn nhân, phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.