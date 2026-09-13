Nhiều nghi lễ đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7-12/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Nhiều hoạt động phong phú

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt kết quả toàn diện, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra ở mức cao, với nhiều kết quả thực chất, có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam với các đối tác cũng như đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cả hai nước đã dành sự đón tiếp rất trọng thị, nồng hậu với nhiều nghi lễ đặc biệt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn, thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ với Việt Nam cũng như đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, nhân dân ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có rất nhiều hoạt động phong phú với các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, trao đổi với tất cả các lãnh đạo cao nhất, các đại diện của các chính đảng, lãnh đạo của nhiều giới, từ doanh nghiệp cho tới giới học giả, những người làm công tác khoa học – công nghệ, giáo dục, với cộng đồng người Việt Nam.

Một điểm rất nổi bật trong hoạt động đối ngoại cấp cao lần này là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo của Nga và Pháp đều nhất trí rất cao về những vấn đề được trao đổi và quan tâm chung, những kết quả tích cực đạt được trong quan hệ và phương hướng thời gian tới. Qua đó, lãnh đạo Việt Nam cùng lãnh đạo hai nước đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đặt ra những yêu cầu mới đối với Việt Nam, Nga, và Pháp.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nga và Pháp có sự nhất trí rất cao, đi sâu trao đổi về việc làm thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, để từ đó mở ra hướng hợp tác mới trong những lĩnh vực này.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, dù thời gian chuyến thăm không dài, nhưng rất nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai với nội dung phong phú, được hai bên ghi nhận và đánh giá cao trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam với Nga, Việt Nam với Pháp; trong các cuộc trao đổi giữa hai bên tại các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn về khoa học - công nghệ và những văn kiện hợp tác được ký kết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chuyển hướng tư duy

Trong thương mại và đầu tư, Việt Nam, Nga và Pháp đều nhận thấy rằng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều cần phải cao hơn nữa để tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hai bên có sự nhất trí cao; cả Pháp và Nga đều nhất trí xác định đây là một hướng đột phá mới trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ việc cần phải thay đổi tư duy, có cách làm mới trong hợp tác và được lãnh đạo hai nước nhất trí cao. Tư duy không còn là chuyện Việt Nam mua bao nhiêu hàng từ các nước và ngược lại hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà phải làm sao để Việt Nam cùng Nga và Pháp hợp tác cùng sản xuất, cùng nghiên cứu và tạo ra sản phẩm chung, tăng cường liên kết, kết nối chuỗi cung ứng chung giữa Việt Nam và Nga, Việt Nam và Pháp. Đây là tư duy rất quan trọng để định hướng cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga và Pháp thời gian tới.

Qua các cuộc gặp gỡ và trao đổi, các nước đều cảm nhận và hiểu rõ cách làm hiện nay của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lãnh đạo Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo, giải quyết từng dự án để tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn nếu có, từ đó đạt được kết quả cụ thể và tập trung vào những hướng đi mới.

Sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga và Pháp không chỉ góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.

Với việc hai nước đều là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có vị thế và tiếng nói quan trọng, việc tăng cường quan hệ với hai nước sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, củng cố cục diện đối ngoại của ta ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới, mang lại lợi ích chung, củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực cũng như trên thế giới.

Lãnh đạo Pháp và các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Pháp.

Vũ trụ hiện nay là không chỉ là vấn đề khoa học mà còn là không gian phát triển mới, được Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tranh thủ, tận dụng để phát triển đất nước. Pháp là có nhiều tiềm năng và thế mạnh cả về khoa học, ứng dụng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ.